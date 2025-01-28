竹市掩埋場 廢床墊起火釀空汙 里民怨

廢棄床墊去化困難，一旦失火恐釀環境隱憂，新竹市浸水垃圾掩埋場廢棄床墊去年自燃起火，居民抗議惡臭，苗栗縣西山垃圾場廢家具暫置區大火甚至連燒六天半，引來蚊蟲甚至空汙危機。

新竹市浸水垃圾掩埋場去年九月火警，因靠海風力強勁，不到廿分鐘超過二百平方公尺面積陷入火海，燃燒的正是廢棄床墊，濃煙造成空汙；竹縣廚餘場外二年多前也發生過床墊失火，原因無人知曉。

新竹市環保局說，浸水掩埋場廢棄床墊暫置區，採分區暫置並留設防火區劃，今年將購置履帶式破碎機加強處理能力，避免過度暫置。掩埋場消防設備也定期委託廠商檢測、保養及進行使用人員教育訓練工作，以備火警時即時應變。

新竹市虎山里長楊進龍說，去年浸水掩埋場大火時吹南風，虎山里首當其衝，大量黑煙伴隨刺鼻惡臭及有毒物質襲來，里民苦不堪言，有人還要求他帶隊陳抗。

楊進龍說，如今仍堆置一千七百張床墊，過年掩埋場人力減少，很擔心再有災害，希望盡快去化，避免廢床墊繼續堆積。

苗栗市長余文忠說，西山垃圾場去年火警主要是廢棄家具堆置產生沼氣，已進行改善計畫，包括廿四小時偵煙系統、垃圾明確分隔，未來場內要避免垃圾暫時堆置，直接運到焚化廠處理，另外也爭取中央補助修繕消防設施。