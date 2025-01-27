大樂透連2天開出頭獎！一注獨得幸運兒在「這縣市」 威力彩已連26摃

小年夜威力彩累積達6.4億元的頭獎無人中獎，已經是連26摃，大樂透則是再度開出億元頭獎，獎落花蓮縣瑞穗鄉的「錢送你彩券行」，幸運兒一注獨得1億元。

台彩表示，春節加碼的480組100萬元春節大紅包和800組10萬元春節小紅包獎項，今天分別送出16組和33組，其中春節大紅包獎項有13組為1注獨得百萬獎金、3組由2注均分，每注各得50萬元，總計19注中獎；春節小紅包獎項則有29組為1注獨得10萬元獎金、4組由2注均分，每注各得5萬元，合計中獎注數為37注中獎。

台彩表示，大樂透春節加碼期間，桃園市桃園區「千百萬彩券行」於1月24日、1月26日各開出1注春節大紅包和春節小紅包獎項；台南市南區的「財富彩券行」、台南市新化區的「金玉滿堂彩券行」、台北市士林區的「龍鳳發彩券行」、台北市南港區的「富康彩券行」以及嘉義市東區的「富泉電腦彩券投注站」都曾於去年春節期間開出春節大紅包獎項，1月26日晚間則各開出1注春節小紅包。

台彩表示，統計至今晚，大樂透加碼的100萬元春節大紅包獎項累計已送出78組，10萬元的春節小紅包獎項累計送出132組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為402組和668組，除夕夜開獎的大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號供民眾對獎。

除此之外，台彩也說，威力彩頭獎已連摃26期，初二（1月30日）頭獎上看7.1億元；而每5分鐘開獎一次的賓果賓果即日起到元宵節（2月12日）都有獎金加碼，民眾千萬不要錯過春節期間中大獎的好機會。