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年輕失智困境4／衛福部：領身障證明者 可使用長照2.0

聯合報／ 記者沈能元陳雨鑫／台北即時報導
失智症照顧者江明倫接受本報專訪，強調早發性失智者患者在社會資源上的補助相當不足。記者葉信菉／攝影
失智症照顧者江明倫接受本報專訪，強調早發性失智者患者在社會資源上的補助相當不足。記者葉信菉／攝影

年輕型失智症患者無法使用長照2.0？住宿機構和團體家屋也不收？衛福部長照司副司長吳希文說，年輕型失智者領有身障證明，可使用長照2.0；若沒有身障證明，極輕度或輕度者仍可至失智據點，極輕度或輕度合併行為精神症狀者，可由醫院附設權責型失智據點收治；住宿機構和團體家屋並無年齡限制，但必須自費，符合條件可獲補助。

吳希文表示，目前全國失智者約卅五萬人，年輕型失智者泛指六十五歲以下患者，參考文獻指出卅至六十四歲失智盛行率為百分之〇點一，去年十二月年輕型失智者推估人數約一萬二三七一人。依失智政策綱領，協助年輕型失智者著重在提供友善就業環境，協助調整合適工作，讓失智者重返職場。

針對無法重返職場，而領有身心障礙證明者，適用長照2.0服務。吳希文說，依「長期照顧服務申請及給付辦法」，民國106年將長照給付適用對象，自65歲以上擴大至50歲以上失智者，49歲以下則須領有身心障礙證明，才得使用長照給支付服務。吳希文說，當醫師診斷失智程度已不可逆，通常符合身障資格，但這部分需醫療判斷。

不過，即使未取得身障證明，「失智症量表（CDR）」分數在○點五到一分之間，屬於極輕度或輕度者，可至失智據點等處；如果同是極輕度或輕度者但有出現失智症的行為精神症狀（BPSD），如妄想、幻覺等，已屬於困難照顧者，可由醫院附設的權責型失智據點收治。

吳希文說明，由醫院設置的權責型失智據點屬於據點式服務，針對有情緒行為症狀的困難照顧個案，每周開放五天，提供認知促進，延緩失智等服務。但醫院設置的權責型失智據點從去年下半年開始布建，目前十三處，可服務人數僅一一六人，因此，若日照中心等其他機構可收治失智但又困難照顧的對象，政府會給予一定的獎勵金。

若符合長照2.0資格，但聘請外籍看護，吳希文表示，仍可使用長照2.0的專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善、到宅沐浴車服務及喘息服務等，但就長照給支付服務所提供的日照中心資源，需自費使用。未領有身障證明者，如個案已參與一般失智據點或權責型失智據點，照顧者也可使用據點的照顧者支持團體及相關訓練課程。

許多失智症家屬努力尋求團體家屋，一位經營者指出，團家沒有年齡限制，僅以失智等級為依據，多優先收中度以上失智患者，即CDR分數在2分以上。

一般團家每個月收費約在3萬5千到4萬元之間，入住團家，政府依照失能程度與經濟狀況給予補助，中度失智一般戶每月補助七千、中度失智中低收入戶每月補助九千、中度失智但低收補助一萬元；CDR3分以上的重度失智者，一般戶補助一萬二千六百元、中低收入戶補助一萬六千二百元、低收入戶補助一萬八千元。

業者指出，因為團家有對應的補助，通常不會收中度失智以下患者，而且名額有限，因為提供廿四小時照顧，如果長輩持續健在，家屬幾乎不會辦退住，每每有人說要排隊等團家，都會告知「不用等了，要等很久，先去找其他機構」。

衛福部長照司副司長吳希文說，年輕型失智者若領有身障證明，可使用長照2.0；若沒有身障證明，極輕度或輕度者仍可至失智據點、日照中心，極輕度或輕度合併行為精神症狀者，可由醫院附設權責型失智據點收治；住宿機構和團體家屋並無年齡限制，但必須自費，符合條件者可獲補助。記者葉信菉／攝影
衛福部長照司副司長吳希文說，年輕型失智者若領有身障證明，可使用長照2.0；若沒有身障證明，極輕度或輕度者仍可至失智據點、日照中心，極輕度或輕度合併行為精神症狀者，可由醫院附設權責型失智據點收治；住宿機構和團體家屋並無年齡限制，但必須自費，符合條件者可獲補助。記者葉信菉／攝影

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