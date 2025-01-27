快訊

重機國一逆向往北狂飆 國道警全線封閉攔下男騎士

大樂透連2天開出！億元頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

寒流續發威！今晚至明晨最冷「低溫下探6度」 這天再迎冷氣團

年輕失智困境3／徐文俊：台灣應有失智症基本法

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
台灣失智症協會理事長徐文俊表示，美國日本已經有失智症基本法，希望台灣趕快跟上，邀請失智症者及家屬參與政策擬定，根據他們未滿足之處來修正目前的照顧資源。記者葉信菉／攝影
台灣失智症協會理事長徐文俊表示，美國日本已經有失智症基本法，希望台灣趕快跟上，邀請失智症者及家屬參與政策擬定，根據他們未滿足之處來修正目前的照顧資源。記者葉信菉／攝影

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智症確診評估長，因為心智評估、核磁共振等檢查需要等待三到六個月，若處於非常輕度時期可能需要做神經心理衡鑑，目前也須排隊等候，更何況年輕型失智症本來就不容易判定。

此外，失智症申請身心障礙證明需附「臨床失智評估量表（CDR）」，但目前使用的CDR量表依阿茲海默症設計，不一定完全符合其他類型失智症，尤其好發於年輕患者的額顳葉型失智症，表現在語言和行為的問題不一定能用CDR量表判斷，可能會低估嚴重性。這也是未滿五十歲的失智症者未必都能申請到身心障礙證明的原因，若未具備身心障礙資格，則無法使用長照2.0服務。

徐文俊認為，失智症服務應該分為兩部分，一是專業服務單位，即專為失智症設計的單位，像是醫院的失智共同照顧中心、醫院附設權責型失智據點、失智型日照中心等，應檢視專業服務的項目以及人力是否足夠。第二個是看失智症照護能力，這是針對非專業服務但照顧很多長者的單位，例如日照中心、住宿型機構等，服務對象可能包含比例不低的失智症者，應對於這些單位的失智症照護能力要設定基準。

「如果不是專業服務單位，就要能夠呈現失智症照護能力，政府才能推薦家屬到這些單位。」不然就會發生明明日照中心或住宿型機構收案未滿，但實際詢問卻有可能不敢收或沒有能力收。希望長照3.0對失智症照護能力有所著墨。

他呼籲不要讓法規制度綁死資源，類似江太太的例子應考慮個案方式申請，才能幫助有實際需要的家庭。此外，美國日本已經有失智症基本法，希望台灣趕快跟上，邀請失智症者及家屬參與政策擬定，根據他們未滿足之處來修正目前的照顧資源。

失智症照顧者江明倫接受本報專訪，強調早發性失智者患者在社會資源上的補助相當不足。記者葉信菉／攝影
失智症照顧者江明倫接受本報專訪，強調早發性失智者患者在社會資源上的補助相當不足。記者葉信菉／攝影
失智症照顧者江明倫接受本報專訪，因為太太確診失智症，目前外籍看護加上日照中心的經濟壓力，還要工作及照顧稚齡女兒，心力交瘁的他想問，到底誰能為年輕型失智症家庭帶來希望。記者葉信菉／攝影
失智症照顧者江明倫接受本報專訪，因為太太確診失智症，目前外籍看護加上日照中心的經濟壓力，還要工作及照顧稚齡女兒，心力交瘁的他想問，到底誰能為年輕型失智症家庭帶來希望。記者葉信菉／攝影

住宿 失智症 長照

延伸閱讀

獲傑出青年還是MIT學霸！林葉亭曾曝父平時養生 突「愛吃1物」揪出失智症

林葉亭失智父親走失身亡 醫：防失智關鍵需改五大習慣

權威期刊新研究揭身體出現1變化 提早9年預警失智症風險

【Podcast】Ep24、25.面對複雜的阿茲海默症，該如何更好的進行診斷？

相關新聞

寒流持續發威！今晚至明晨最冷「低溫下探6度」 初六再迎大陸冷氣團

寒流持續發威，各地天氣寒冷，玉山今早9時20分觀測到降雪，台北氣象站今清晨6時43分觀測到10.3度低溫，「為入冬以來首...

獲傑出青年還是MIT學霸！林葉亭曾曝父平時養生 突「愛吃1物」揪出失智症

藝人林葉亭的85歲失智父親走失多日，26日被發現陳屍於台北市士林區一處民宅水塘內，搜救11日卻僅尋回冰冷遺體，令人不勝唏噓。林葉亭曾自曝…

大樂透連2天開出頭獎！一注獨得幸運兒在「這縣市」 威力彩已連26摃

小年夜威力彩累積達6.4億元的頭獎無人中獎，已經是連26摃，大樂透則是再度開出億元頭獎，獎落花蓮縣瑞穗鄉的「錢送你彩券行...

大爆氣！台鐵聲稱白天事故均已解除 晚上旅客卻寒風乾等

今天是小年夜正值除夕返鄉前夕，台鐵春節疏運卻狀況不斷，盡管台鐵聲稱白天事故均已解除，恢復正常通車，但晚間仍有大批旅客提著...

除夕南向車流量多1.2倍！9地雷路段曝 下午出發較省時

今天是小年夜，不少人在除夕前夕返鄉，今天下午國3南向新竹系統至茄苳、國5北向宜蘭至坪林一度壅塞，其餘路段行車狀況大致正常...

熬夜久坐打麻將 40歲男「經濟艙症候群」動脈栓塞險亡

年節期間，親朋好友多會齊聚一堂切磋牌藝，有一名40歲男子長時間久坐打麻將，幾乎不起身活動和喝水，甚至24小時都沒離開牌桌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。