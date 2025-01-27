年輕失智困境3／徐文俊：台灣應有失智症基本法
台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智症確診評估長，因為心智評估、核磁共振等檢查需要等待三到六個月，若處於非常輕度時期可能需要做神經心理衡鑑，目前也須排隊等候，更何況年輕型失智症本來就不容易判定。
此外，失智症申請身心障礙證明需附「臨床失智評估量表（CDR）」，但目前使用的CDR量表依阿茲海默症設計，不一定完全符合其他類型失智症，尤其好發於年輕患者的額顳葉型失智症，表現在語言和行為的問題不一定能用CDR量表判斷，可能會低估嚴重性。這也是未滿五十歲的失智症者未必都能申請到身心障礙證明的原因，若未具備身心障礙資格，則無法使用長照2.0服務。
徐文俊認為，失智症服務應該分為兩部分，一是專業服務單位，即專為失智症設計的單位，像是醫院的失智共同照顧中心、醫院附設權責型失智據點、失智型日照中心等，應檢視專業服務的項目以及人力是否足夠。第二個是看失智症照護能力，這是針對非專業服務但照顧很多長者的單位，例如日照中心、住宿型機構等，服務對象可能包含比例不低的失智症者，應對於這些單位的失智症照護能力要設定基準。
「如果不是專業服務單位，就要能夠呈現失智症照護能力，政府才能推薦家屬到這些單位。」不然就會發生明明日照中心或住宿型機構收案未滿，但實際詢問卻有可能不敢收或沒有能力收。希望長照3.0對失智症照護能力有所著墨。
他呼籲不要讓法規制度綁死資源，類似江太太的例子應考慮個案方式申請，才能幫助有實際需要的家庭。此外，美國日本已經有失智症基本法，希望台灣趕快跟上，邀請失智症者及家屬參與政策擬定，根據他們未滿足之處來修正目前的照顧資源。
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