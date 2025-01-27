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年輕失智困境2／患者活動力強、行為異常 易成社會問題

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
江明倫的太太年僅43歲被診斷為失智症，請外籍看護加上日照中心的經濟壓力，還要工作及照顧稚齡女兒，心力交瘁的他想問，到底誰能為年輕型失智症家庭帶來希望？記者葉信菉／攝影
江明倫的太太年僅43歲被診斷為失智症，請外籍看護加上日照中心的經濟壓力，還要工作及照顧稚齡女兒，心力交瘁的他想問，到底誰能為年輕型失智症家庭帶來希望？記者葉信菉／攝影

土城醫院神經內科科主任徐榮隆表示，根據荷蘭研究，額顳葉型失智症從症狀發生到確診，至少三到四年以上，因為臨床表現多元，診斷時會先以比較明顯的行為和精神症狀做判讀，所以常被誤以為是精神疾病，此外，因為失智症好發於年長者，年輕患者較少被聯想到失智症，若有在上班，也常被歸咎於職場不順引發的憂鬱症。

「年輕的額顳葉型失智症者肢體強健，活動力強，但性格和行為發生異常，照顧者會很累。」患者的症狀會隨病程發展愈來愈明顯，像是判斷能力異常，容易被騙或衝動購物，有些人會闖紅綠燈、對人產生疏離感、失去同理心，食慾改變喜歡吃零食，或是把不能吃的東西放進嘴裡。

額顳葉型失智症尚無有效藥物可以根治，也不能服用典型阿茲海默症的藥，很可能造成反效果，目前主要治療方式是用藥物加上生活照顧來減少症狀。在照顧安排方面，這類型患者通常由家人照顧，但患者在家裡會跟家人發生衝突，若跑出家門則可能發生法律問題。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，失智症協會目前已服務超過三百個年輕型失智症家庭，接觸過最年輕的患者不到卅歲，協會主要提供吸引力認知訓練、職場輔導、照顧者支持、 家庭規畫以及子女支持。

湯麗玉表示，年輕型失智症患者表現依個人而異，所以很難照顧，有些人一開始還可以繼續工作，有人一診斷就無法繼續在職場，身邊一直要有人跟著，像江明倫才四十歲，若因為照顧失智的妻子離開職場，等於勞動力市場又少一個中堅力量。年輕型失智症患者應納入長照服務，得到長照與身心障礙的服務支持。

失智症照顧者江明倫指出，太太從出現症狀到確認，前後歷經四年。記者葉信菉／攝影
失智症照顧者江明倫指出，太太從出現症狀到確認，前後歷經四年。記者葉信菉／攝影
失智症照顧者江明倫接受本報專訪，他認為早發性失智者患者在社會資源相當不足。記者葉信菉／攝影
失智症照顧者江明倫接受本報專訪，他認為早發性失智者患者在社會資源相當不足。記者葉信菉／攝影

失智症 患者 職場

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