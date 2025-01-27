年輕失智困境2／患者活動力強、行為異常 易成社會問題

土城醫院神經內科科主任徐榮隆表示，根據荷蘭研究，額顳葉型失智症從症狀發生到確診，至少三到四年以上，因為臨床表現多元，診斷時會先以比較明顯的行為和精神症狀做判讀，所以常被誤以為是精神疾病，此外，因為失智症好發於年長者，年輕患者較少被聯想到失智症，若有在上班，也常被歸咎於職場不順引發的憂鬱症。

「年輕的額顳葉型失智症者肢體強健，活動力強，但性格和行為發生異常，照顧者會很累。」患者的症狀會隨病程發展愈來愈明顯，像是判斷能力異常，容易被騙或衝動購物，有些人會闖紅綠燈、對人產生疏離感、失去同理心，食慾改變喜歡吃零食，或是把不能吃的東西放進嘴裡。

額顳葉型失智症尚無有效藥物可以根治，也不能服用典型阿茲海默症的藥，很可能造成反效果，目前主要治療方式是用藥物加上生活照顧來減少症狀。在照顧安排方面，這類型患者通常由家人照顧，但患者在家裡會跟家人發生衝突，若跑出家門則可能發生法律問題。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，失智症協會目前已服務超過三百個年輕型失智症家庭，接觸過最年輕的患者不到卅歲，協會主要提供吸引力認知訓練、職場輔導、照顧者支持、 家庭規畫以及子女支持。