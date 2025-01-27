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大爆氣！台鐵聲稱白天事故均已解除 晚上旅客卻寒風乾等

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天小年夜正值除夕返鄉前夕，台鐵春節疏運卻狀況不斷，列車整天延誤，大批旅客晚間提著大包小包行李在月台乾等，列車卻遲遲不進站，甚至延誤時間不斷延後，讓旅客大爆氣。台鐵示意圖。聯合報系資料照
今天小年夜正值除夕返鄉前夕，台鐵春節疏運卻狀況不斷，列車整天延誤，大批旅客晚間提著大包小包行李在月台乾等，列車卻遲遲不進站，甚至延誤時間不斷延後，讓旅客大爆氣。台鐵示意圖。聯合報系資料照

今天是小年夜正值除夕返鄉前夕，台鐵春節疏運卻狀況不斷，盡管台鐵聲稱白天事故均已解除，恢復正常通車，但晚間仍有大批旅客提著大包小包行李，在月台乾等，列車卻遲遲不進站，甚至延誤時間不斷延後，原本是過年歡樂氣氛，但台鐵旅客卻是一肚子火氣。台鐵說明，今早起北中南東都有狀況，加上春節加開班次密集，因此迄今仍有部分班次延誤。

台鐵除夕前夕返鄉班次狀況不斷，上午台南善化往返新市的電車線受損、銅鑼站電纜線被偷剪50公尺、雙溪往返四腳亭電車線被絕緣棒打穿、東部幹線因台東地震慢行延，下午瑞芳至猴硐間逢甲路平交道東正線，鋼軌出現縫隙，影響12列車誤點，累積延誤149分鐘誤。

盡管台鐵聲稱上述事故均已解除，恢復正常通車，但晚間仍有大批旅客提著大包小包行李，乾等在月台上遲遲無法搭車，春節疏運台鐵列車卻延誤一整天，焦急返鄉民眾只能在月台上吹寒風，望向不知何時才能到站的列出，過年歡樂氣氛，台鐵旅客滿肚子怒火連寒流低溫強風也無法降溫。

有民眾不滿，晚間欲搭乘區間車前往基隆，卻發現不論是往南澳還是往基隆的列車都延誤17至38分鐘，甚至延誤時間愈拖愈久，台鐵下午聲稱已解除所有事故情況，怎麼會到晚間還是無法恢復正常營運。

同樣在乾等在月台的一名阿北，遲遲等不到列車搭乘，忍不住跑到售票窗口向站務人員抱怨；現場許多民眾也痛批台鐵春節疏運頻出包，最後苦得還是急著返鄉的旅客。

台鐵公司副處長涂維庭表示，因上午北中南東都發生事故導致車輛延誤，加上春節疏運班次開得很密集，班次調整難以消化，雖各班次有逐漸恢復正常運行狀態，但仍有部分區間列車受到長途對號車延誤影響，間接影響到站時間。

針對往基隆方向列車大延誤狀況，涂維庭說明，早上雙溪往返四腳亭的電車線，因為被絕緣棒打穿導致列車誤點，雖早已恢復雙向通車，但從南部上來的長途列車，晚間都擠上來，所以部分往宜蘭、基隆的列車仍有延誤狀況。

台鐵表示，針對行程延誤民眾表達歉意，並會持續調度讓列車逐步恢復正常運行。

今天小年夜正值除夕返鄉前夕，台鐵春節疏運卻狀況不斷，列車整天延誤，大批旅客晚間提著大包小包行李在月台乾等，列車卻遲遲不進站，甚至延誤時間不斷延後，讓旅客大爆氣。圖／民眾提供
今天小年夜正值除夕返鄉前夕，台鐵春節疏運卻狀況不斷，列車整天延誤，大批旅客晚間提著大包小包行李在月台乾等，列車卻遲遲不進站，甚至延誤時間不斷延後，讓旅客大爆氣。圖／民眾提供

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