寒流持續發威！今晚至明晨最冷「低溫下探6度」 初六再迎大陸冷氣團

寒流持續發威，各地天氣寒冷，玉山今早9時20分觀測到降雪，台北氣象站今清晨6時43分觀測到10.3度低溫，「為入冬以來首波達標的寒流」，中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨為這波寒流最冷時段，北部、宜蘭低溫下探6度，初六將迎另波冷空氣，預估強度為大陸冷氣團等級。

林定宜說，今晚至明天清晨為這波寒流最冷的時刻，中部以北低溫僅有6至9度，並持續到初一白天，寒流逐漸減弱、氣溫慢慢回升，但受到輻射冷卻影響，日夜溫差大。

好天氣會持續到初二，初三起有另一波鋒面接近，初四受到東北季風增強影響，北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫陣雨，初五持續受東北季風影響天氣仍涼，北部及東半部地區有局部短暫雨。

林定宜表示，受到寒流及輻射冷卻影響，明天各縣市及金馬地區都有10度以下低溫，中部以北、東北部甚至低溫僅6至9度，其他地區10至12度。

初一白天溫度逐漸回升，但受輻射冷卻影響，清晨溫度仍低，北部、東北部約6至18度，中南部8至22度，花東11至18度；初二風向轉為東風，各地白天氣溫更加溫暖，但仍持續受輻射冷卻影響，早晚偏冷，西半部日夜溫差大，各地大致為多雲到晴，僅東半部有零星降雨。

初三鋒面接近、水氣增多，初四鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，溫度稍降，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼，北部、東北部7至23度，中南部11至24度，花東12至22度。

林定宜指出，初六預估將有另一波冷空氣來襲，其強度預估為大陸冷氣團等級，屆時各地氣溫又會下降，且北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。