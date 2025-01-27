快訊

圍爐加菜就看這次！大樂透、春節大小紅包快來對 幸運獎號出爐

寒流持續發威！今晚至明晨最冷「低溫下探6度」 初六再迎大陸冷氣團

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨為這波寒流最冷時段，北部、宜蘭低溫下探6度，初六將迎另波冷空氣，預估強度為大陸冷氣團等級。聯合報系資料照
央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨為這波寒流最冷時段，北部、宜蘭低溫下探6度，初六將迎另波冷空氣，預估強度為大陸冷氣團等級。聯合報系資料照

寒流持續發威，各地天氣寒冷，玉山今早9時20分觀測到降雪，台北氣象站今清晨6時43分觀測到10.3度低溫，「為入冬以來首波達標的寒流」，中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨為這波寒流最冷時段，北部、宜蘭低溫下探6度，初六將迎另波冷空氣，預估強度為大陸冷氣團等級。

林定宜說，今晚至明天清晨為這波寒流最冷的時刻，中部以北低溫僅有6至9度，並持續到初一白天，寒流逐漸減弱、氣溫慢慢回升，但受到輻射冷卻影響，日夜溫差大。

好天氣會持續到初二，初三起有另一波鋒面接近，初四受到東北季風增強影響，北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫陣雨，初五持續受東北季風影響天氣仍涼，北部及東半部地區有局部短暫雨。

林定宜表示，受到寒流及輻射冷卻影響，明天各縣市及金馬地區都有10度以下低溫，中部以北、東北部甚至低溫僅6至9度，其他地區10至12度。

初一白天溫度逐漸回升，但受輻射冷卻影響，清晨溫度仍低，北部、東北部約6至18度，中南部8至22度，花東11至18度；初二風向轉為東風，各地白天氣溫更加溫暖，但仍持續受輻射冷卻影響，早晚偏冷，西半部日夜溫差大，各地大致為多雲到晴，僅東半部有零星降雨。

初三鋒面接近、水氣增多，初四鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，溫度稍降，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼，北部、東北部7至23度，中南部11至24度，花東12至22度。

林定宜指出，初六預估將有另一波冷空氣來襲，其強度預估為大陸冷氣團等級，屆時各地氣溫又會下降，且北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。

低溫 寒流

延伸閱讀

影／大陸冷氣團來襲 雪霸國家公園高山地區雪花片片

首波寒流到！全台氣溫驟降先濕後乾 最凍時刻曝「低溫剩7度」

明起寒流南下氣溫驟降又轉濕冷 除夕清晨北台灣下探7度

明天轉溼冷！低溫下探7度「最冷時間曝」連3天有望追雪

相關新聞

寒流持續發威！今晚至明晨最冷「低溫下探6度」 初六再迎大陸冷氣團

寒流持續發威，各地天氣寒冷，玉山今早9時20分觀測到降雪，台北氣象站今清晨6時43分觀測到10.3度低溫，「為入冬以來首...

獲傑出青年還是MIT學霸！林葉亭曾曝父平時養生 突「愛吃1物」揪出失智症

藝人林葉亭的85歲失智父親走失多日，26日被發現陳屍於台北市士林區一處民宅水塘內，搜救11日卻僅尋回冰冷遺體，令人不勝唏噓。林葉亭曾自曝…

除夕南向車流量多1.2倍！9地雷路段曝 下午出發較省時

今天是小年夜，不少人在除夕前夕返鄉，今天下午國3南向新竹系統至茄苳、國5北向宜蘭至坪林一度壅塞，其餘路段行車狀況大致正常...

日本節目實測8款熱飲暖身效果 咖啡只排第6、牛奶越喝越冷？

天寒地凍穿上大衣保暖之餘，不忘手捧一杯熱飲暖手暖身。其實，眾多冬日熱飲中，並非每款都有提升體溫的功能。日本節目《それって!?実際どうなの課》為8款熱飲進行暖身實測，更邀請專家解釋熱飲能暖身的原因。

熬夜久坐打麻將 40歲男「經濟艙症候群」動脈栓塞險亡

年節期間，親朋好友多會齊聚一堂切磋牌藝，有一名40歲男子長時間久坐打麻將，幾乎不起身活動和喝水，甚至24小時都沒離開牌桌...

初三疏運上看86萬人次 台鐵再加開4班明凌晨0時開搶

今天是小年夜，仍有不少人趁除夕前返鄉，台鐵預估1月31日初三單日疏運將達到最高峰，約86萬旅次，台鐵今天宣布，將加開4班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。