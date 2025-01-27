獲傑出青年還是MIT學霸！林葉亭曾曝父平時養生 突「愛吃1物」揪出失智症

藝人林葉亭的85歲失智父親走失多日，26日被發現陳屍於台北市士林區一處民宅水塘內，搜救11日卻僅尋回冰冷遺體，令人不勝唏噓。林葉亭曾透露，自己的父親林葉增畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過「十大傑出青年」。未料從某天開始，林葉增突然改變飲食喜好，莫名愛上「1種食物」，家人驚覺有異，送醫評估才揪出他已罹患失智症。

林葉亭過去曾在Podcast節目《失智好好生活》中分享，林葉增年少時聰慧過人，曾擔任大學講師、企業總經理、董事長等職位，備受景仰；後來父親到了名校麻省理工學院（MIT）進修並順利畢業；更榮獲過「十大傑出青年」的殊榮。連林葉亭去日本留學，都是林葉增親自陪同，帶她到當地適應環境，因此自己從小就很崇拜父親，對她而言，林葉增就是「家中的大樹」。

林葉亭在Podcast也提到，父親過去非常注重養生，平時不吃海鮮、不碰甜食，甚至連蛀牙都沒有。然而，6年前一切產生了變化，隨著年齡增長，他改變了飲食喜好，突然喜歡上吃甜食。經過醫師診斷，父親竟確診患有中期失智症，評估時已經錯失黃金期，林葉增的心智年齡逐漸退化成孩子，讓林葉亭一家人打擊很大。

林葉亭也分享父親病情嚴重時，會無法分辨當下的時間和地點。有時候他會以為自己還是上班族，說以前的主管找他，就跑出門要開會；有時則會空間錯亂，在半夜跑去廚房上廁所，或「解放」在地板上，並自己拿抹布擦拭。不過談起父親的病況，林葉亭並無一絲不耐，反倒是覺得「好氣又好笑」。

當80多歲的父親「返老還童」，一家人扛起照顧者的工作，林葉亭提到，林葉增平時由母親負責照顧，除此之外還有1位看護及4位子女輪流陪伴，家人在照看父親的過程中，總會一起討論、分享照顧的趣事，並轉念將林葉增的狀況視為「可愛」的行為。

父親失蹤多日仍造成憾事，林葉亭26日受訪忍不住落淚，自責表示自己沒照顧好爸爸。她也指出，儘管父親的死因和死亡時間還在等待相驗，「但也算是水落石出，爸爸可以回家了」。值得安慰的是，爸爸離開的面容依舊帥氣，稍稍讓她覺得寬慰。