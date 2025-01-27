快訊

南韓出生率可望9年來首見成長 「首爾都會區」最會生

賴清德首發表春節談話！身穿「Taiwan帽T」 喊話朝野和諧、社會團結

除夕南向車流量多1.2倍！9地雷路段曝 下午出發較省時

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國1南向153.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道。圖／高公局提供
國1南向153.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道。圖／高公局提供

今天是小年夜，不少人在除夕前夕返鄉，今天下午國3南向新竹系統至茄苳、國5北向宜蘭至坪林一度壅塞，其餘路段行車狀況大致正常。交通部高公局預估，明天除夕國道南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，建議用路人下午時段出發可較節省時間。

高公局指出，今天小年夜國道壅塞路段包含國3南向新竹系統至茄苳；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車狀況大致正常。截至今下午5時，國道交通量為66.6百萬車公里，預估今日交通量為102百萬車公里，在預期範圍。

今天下午國3南向新竹系統至茄苳、國5北向宜蘭至坪林一度壅塞，經查發現下午發生3起追撞事故。今中午12時32分，於國3南向68.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間及外路肩車道，於下午12時58分排除，造成後方車流回堵3.5公里。

下午2時42分，於國1南向164.1公里處1發3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午15時14分排除，造成後方車流回堵4公里。

下午3時08分，於國1南向153.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午15時21分排除，造成後方車流回堵2公里。上述事故導致車輛回堵，均已排除。

高公局表示，明（28日）為春節連續假期除夕，預估國道交通量為92百萬車公里，與平日年平均（92百萬車公里）相近，其中南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍；同時也啟動單一費率、開放路肩、匝道儀控等疏導措施。

明天重點壅塞路段預估為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段，南向用路人建議於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離；若使用輔助駕駛系統車輛，可能有6種情境可能導致輔助駕駛系統無法及時或正確辨識前方路況。

駕駛人應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，尤其開車進出高速公路交流道時，包含各交流道、服務區、休息站等都屬於輔助駕駛系統易有使用盲點的路段，強烈建議不要使用輔助駕駛系統，確保他人與自身用路安全。

明天國道啟動單一費率、開放路肩、匝道儀控等疏導措施。圖／高公局提供
明天國道啟動單一費率、開放路肩、匝道儀控等疏導措施。圖／高公局提供
高公局呼籲，若使用輔助駕駛系統車輛，可能有6種情境可能導致輔助駕駛系統無法及時或正確辨識前方路況。圖／高公局提供
高公局呼籲，若使用輔助駕駛系統車輛，可能有6種情境可能導致輔助駕駛系統無法及時或正確辨識前方路況。圖／高公局提供
國3南向68.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間及外路肩車道。圖／高公局提供
國3南向68.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間及外路肩車道。圖／高公局提供
國1南向164.1公里處1發3輛小客車追撞事故，占用內線車道.。圖／高公局提供
國1南向164.1公里處1發3輛小客車追撞事故，占用內線車道.。圖／高公局提供

新竹 高公局

延伸閱讀

賴總統野柳安檢所慰問 無線電網呼明天除夕海巡辛苦了

慶春節！香港除夕起連4天都有重點活動 初三不拜年改瘋賽馬

走過人生低潮 受幫助屏東餐飲業者夫妻連4年除夕發愛心飯湯

楊梅休息站啟用3年5自撞事故 高公局：人為因素

相關新聞

寒流發威！氣象署發低溫特報 11縣市驚現「6度低溫」

寒流發威，各地天氣冷颼颼。中央氣象署針對20縣市發布低溫特報，影響時間從今下午至明天晚上，其中雙北等11縣市恐出現6度以...

近期腹瀉患者暴增創5年新高 醫揭流行主因與它有關

今天是小年夜，衛福部疾管署示警，適逢年節期間，民眾聚餐機會多，依疫情監測資料顯示，今年1月12至18日全國腹瀉門急診就診...

除夕南向車流量多1.2倍！9地雷路段曝 下午出發較省時

今天是小年夜，不少人在除夕前夕返鄉，今天下午國3南向新竹系統至茄苳、國5北向宜蘭至坪林一度壅塞，其餘路段行車狀況大致正常...

台鐵1天4狀況！瑞芳至猴硐鋼軌有縫隙 影響12列車誤點

小年夜正值除夕返鄉前夕，台鐵疏運卻狀況不斷，繼上午善化電車線遭公路斷落電線波及受損、銅鑼車站電車線遭竊導致號誌設備異常、...

初三疏運上看86萬人次 台鐵再加開4班明凌晨0時開搶

今天是小年夜，仍有不少人趁除夕前返鄉，台鐵預估1月31日初三單日疏運將達到最高峰，約86萬旅次，台鐵今天宣布，將加開4班...

外帶年菜避開這三地雷 剩菜要「完全復熱」防食物中毒

年末忙完工作，緊接著大掃除，沒時間張羅年夜飯，各大飯店、餐廳推出年菜組合，輕鬆下單搞定。營養師唐維表示，各餐飲品牌推出獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。