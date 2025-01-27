除夕南向車流量多1.2倍！9地雷路段曝 下午出發較省時

今天是小年夜，不少人在除夕前夕返鄉，今天下午國3南向新竹系統至茄苳、國5北向宜蘭至坪林一度壅塞，其餘路段行車狀況大致正常。交通部高公局預估，明天除夕國道南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，建議用路人下午時段出發可較節省時間。

高公局指出，今天小年夜國道壅塞路段包含國3南向新竹系統至茄苳；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車狀況大致正常。截至今下午5時，國道交通量為66.6百萬車公里，預估今日交通量為102百萬車公里，在預期範圍。

今天下午國3南向新竹系統至茄苳、國5北向宜蘭至坪林一度壅塞，經查發現下午發生3起追撞事故。今中午12時32分，於國3南向68.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間及外路肩車道，於下午12時58分排除，造成後方車流回堵3.5公里。

下午2時42分，於國1南向164.1公里處1發3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午15時14分排除，造成後方車流回堵4公里。

下午3時08分，於國1南向153.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午15時21分排除，造成後方車流回堵2公里。上述事故導致車輛回堵，均已排除。

高公局表示，明（28日）為春節連續假期除夕，預估國道交通量為92百萬車公里，與平日年平均（92百萬車公里）相近，其中南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍；同時也啟動單一費率、開放路肩、匝道儀控等疏導措施。

明天重點壅塞路段預估為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段，南向用路人建議於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離；若使用輔助駕駛系統車輛，可能有6種情境可能導致輔助駕駛系統無法及時或正確辨識前方路況。