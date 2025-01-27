跨性別女性的過年告白 盼以女兒身分與家人圍爐

除夕即將到來，許多民眾陸續返鄉與至親團聚圍爐。不過，28歲的邱芯妤卻因雙親不能接受「跨性別」這件事，今年再度無法與父母一起吃年夜飯，她仍期盼，有一天能被父親接納，以「女兒」的身分與家人共享團圓飯。

邱芯妤近日接受中央社專訪坦言，看到其他朋友除夕夜都可以跟家人聚在一起吃年夜飯，「其實會覺得蠻難過」。對於連續8年未被雙親邀請一起圍爐，她其實已感到「麻痺」。

身為跨性別女性司機，邱芯妤今年春節期間將忙於工作。她說，從2018年起就沒參加過親戚聚餐，包括年夜飯，「再也沒有我的份了」。

邱芯妤受訪表示，小時候就意識到，「自己好像跟人家不一樣」。她回憶道，在學校裡，總覺得自己無法融入班上的男生，反而更希望和女生互動，「聽到其他女同學在聊化妝或是偶像...其實我也會很想加入」。

17歲時，邱芯妤決定鼓起勇氣，在某個深夜傳訊息向母親坦承「想變性」，沒想到，母親立刻衝到她的房間大罵一場。從那一刻起，她便意識到，父母可能永遠無法接受自己身為跨性別者。

後來出櫃一事在家中不了了之，直到邱芯妤上大學、搬到外面後，有次父母邀她一起參加親戚聚餐，卻因為她的裝扮，引來雙親不滿。

聚餐那天，邱芯妤畫上淡妝、以較為女性化的裝扮現身，不料父母看到後，臉色立刻變得非常難看。「吃完離開後，我爸傳簡訊問我：『為什麼好好的人不做...這樣永遠只會讓人唾棄』」，她強忍淚水回憶說道。

過了幾年，儘管雙親無法接受她想成為跨性別者的念頭，仍堅持她搬回家中同住。她雖同意，但也毅然決然持續以女性外表生活，目前正在接受荷爾蒙治療，還計劃接受性別重置手術。

邱芯妤坦言，男跨女變性手術至少需要新台幣60萬元，不僅是龐大經濟負擔，更伴隨併發症風險和至少6個月的恢復期。在台灣現行規定下，她和大多數的跨性別者一樣，若想成功變更法定性別，性別重置手術仍是一道必須跨過的門檻。

為此，邱芯妤在工作之餘，積極推動「免術換證」，為台灣LGBTQ+族群發聲。例如，她在開車接送遊客時分享自己作為跨性別女性的經歷，下班後，也會到各地演講並在爭取性別多元的組織當志工。

多年的努力讓邱芯妤更堅定要為跨性別族群爭取被社會接納，在她內心深處，也期盼未來某一天能被父親接納，為彼此關係破冰，在除夕夜與家人親戚一起圍爐。

她說，「如果可以被我爸爸（向親戚）介紹我是他們的女兒的話...我會覺得我終於被認可了」。