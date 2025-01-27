台鐵1天4狀況！瑞芳至猴硐鋼軌有縫隙 影響12列車誤點
小年夜正值除夕返鄉前夕，台鐵疏運卻狀況不斷，繼上午善化電車線遭公路斷落電線波及受損、銅鑼車站電車線遭竊導致號誌設備異常、以及瑞芳=三貂嶺電車線絕緣棒打穿後，下午再傳瑞芳至猴硐間逢甲路平交道東正線，疑似因寒流來襲，鋼軌出現縫隙。台鐵第一時間採單線行車和抽換鋼軌，目前已恢復行車，統計影響12列車延誤。
今下午2時48分瑞芳至猴硐間逢甲路平交道東正線，鋼軌出現縫隙，為確保安全，台鐵緊急封鎖東正線，並以西正線單線雙向行車。
台鐵表示，接獲通報後，除緊急緊急封鎖東正線，隨即也派員抽換鋼軌並加固後，今下午4時34分恢復雙線行車，並採時速40公里慢行。
經確認安全無虞後，下午4時45分恢復正常行車；根據統計，該起鋼軌出現裂縫事件影響12列車誤點，累積延誤149分鐘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言