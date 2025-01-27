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台鐵1天4狀況！瑞芳至猴硐鋼軌有縫隙 影響12列車誤點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今下午2時48分瑞芳至猴硐間逢甲路平交道東正線，鋼軌出現縫隙，經確認安全無虞後，下午4時45分恢復正常行車。示意圖，非本文所指地點。聯合報系資料照
今下午2時48分瑞芳至猴硐間逢甲路平交道東正線，鋼軌出現縫隙，經確認安全無虞後，下午4時45分恢復正常行車。示意圖，非本文所指地點。聯合報系資料照

小年夜正值除夕返鄉前夕，台鐵疏運卻狀況不斷，繼上午善化電車線遭公路斷落電線波及受損、銅鑼車站電車線遭竊導致號誌設備異常、以及瑞芳=三貂嶺電車線絕緣棒打穿後，下午再傳瑞芳至猴硐間逢甲路平交道東正線，疑似因寒流來襲，鋼軌出現縫隙。台鐵第一時間採單線行車和抽換鋼軌，目前已恢復行車，統計影響12列車延誤。

今下午2時48分瑞芳至猴硐間逢甲路平交道東正線，鋼軌出現縫隙，為確保安全，台鐵緊急封鎖東正線，並以西正線單線雙向行車。

台鐵表示，接獲通報後，除緊急緊急封鎖東正線，隨即也派員抽換鋼軌並加固後，今下午4時34分恢復雙線行車，並採時速40公里慢行。

經確認安全無虞後，下午4時45分恢復正常行車；根據統計，該起鋼軌出現裂縫事件影響12列車誤點，累積延誤149分鐘。

台鐵 瑞芳

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