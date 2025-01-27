近期腹瀉患者暴增創5年新高 醫揭流行主因與它有關

今天是小年夜，衛福部疾管署示警，適逢年節期間，民眾聚餐機會多，依疫情監測資料顯示，今年1月12至18日全國腹瀉門急診就診18萬7282人次，創下近5年新高；近4周共接獲246起腹瀉群聚通報，更高於去年同期53起，為去年同期的4.6倍，其中病原體檢驗，以諾羅病毒為多。

「今年門診腹瀉患者確實較多，並已持續一陣子了。」台北榮總副院長、胃腸肝膽科主治醫師李偉強說，就醫患者除腹瀉症狀，常伴隨胃痛、腹痛、噁心、嘔吐，研判腹瀉患者增加的主因，為天氣寒冷，諾羅病毒傳染活躍，特別是天冷時，民眾多一起聚在家裡，增加病毒互相傳染的機會。

李偉強說，諾羅病毒經糞口傳染，一時洗手沒有洗徹底，很容易一家大小都被感染，特別是小孩及老人家，免疫力不佳，更容易遭到感染；年節期間，民眾也常出國旅遊，全家人擠在飛機機艙、餐廳、旅館，也應多加注意。

另，原本已有胃潰瘍患者，應注意消化道出血情形。李偉強說，年節期間，民眾常大吃大喝，增加胃腸負擔，尤其是已有胃潰瘍、胃炎等胃病患者，消化道恐容易出血，這時民眾可以多觀察自己的糞便，如果帶有紅色的血液，可能是腸道或痔瘡出血，但若顏色是呈現黑色，應是胃出血情形，應盡速就醫檢查，並向醫師說明。