住院整合照護資源難尋 家總「護佐搜尋器」一鍵搞定

衛福部推動「住院整合照護」試辦計畫3年，但推動速度緩慢，家庭照顧者關懷總會表示，調查發現，有二成教學醫院未加入試辦計畫，呼籲衛福部應於3年內全面推動醫院病床涵蓋率達100%，另家總也推全國首創「護佐搜尋器」，供民眾快速掌握各院資訊。

家總指出，衛福部民國111年起推動住院整合照護試辦計畫，預算挹注從一年3億元至今年5.6億元，醫院投入家數自40家成長到111家、試辦床數從2847床到5376床。檢視過去3年，試辦醫院成長近3倍，經費成長近13倍，但床位數增加不到1倍，計畫推動緩慢。

據調查顯示，113年有111家試辦醫院，占全國415家醫院27%，各層級醫院涵蓋率為「醫學中心73%，區域醫院51%，地區醫院16%」；試辦病床數涵蓋率為「地區醫院10.7%、區域醫院6.7%、醫學中心4.5%」。雖醫學中心涵蓋率高，但從預算執行率來看，醫學中心申報健保給付執行率僅占9％，反而地區醫院執行率高達62%。

進一步分析醫學中心床位涵蓋率，以萬芳醫院床位涵蓋率最高，占35.6%，其次為台北慈濟醫院的10%，餘皆低於一成；另有６家醫學中心未加入此試辦計畫，包括台北長庚、國泰醫院、中山附醫、成大醫院、高雄榮總、高雄義大醫院。

家總為使民眾更清楚試辦計畫內容，了解各醫院相關資訊並能善用資源，以使用者為導向設計搜尋網站「護佐搜尋器」（https://iics.familycares.com.tw/），民眾只要上網一鍵，就可輕鬆取得所在縣市有參與計畫的醫院名單、床位、自負額、科別、聯絡窗口等資訊，同時也引導民眾精準提問，並向醫院提出申請。民眾對住院看護制度有任何問題，可撥打照顧者專線0800-507272，由專人說明。