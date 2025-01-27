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新竹尖石多名露營客疑似食物中毒 至少6人上吐下瀉

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新竹尖石多名露營客疑似食物中毒 至少6人上吐下瀉

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣衛生局。圖／聯合報系資料照
新竹縣衛生局。圖／聯合報系資料照

新竹縣衛生局今天接獲通報，有來自桃園的15名露營客昨晚造訪尖石鄉某山產餐廳後，今天上午出現疑似食物中毒症狀，至少6人上吐下瀉，還有其中4人被迫就醫，衛生局已展開調查，將依規進行食品安全衛生查察，但目前仍未釐清是什麼原因造成幾人身體不適。

新竹縣衛生局表示，出現疑似食物中毒症狀的6名露營客，分別有腸胃不適發燒、腹痛、嘔吐等症狀，其中4人已就醫後返家休養，露營民眾懷疑是昨晚在山產餐廳吃的無菜單料理出問題，已經提供衛生局吃過哪些菜以供調查。

據了解，這群來自桃園市的露營客，昨晚在餐廳吃了香蕉飯、油雞、烤魚、炒青菜、蘿蔔雞湯、涼拌山豬皮、東坡肉等菜色，都是尖石當地的特色菜或當季蔬菜，但用餐期間並沒有出現異常，是直到今天清晨才陸續出現症狀。

新竹縣衛生局呼籲，春節期間民眾團圓聚會外出用餐，應注意用餐衛生，用餐前雙手務必清潔，以降低食品中毒風險，在家準備料理，也應將雙手洗淨，且生熟食材及刀具要分開使用，避免交叉污染，以及注意保存溫度，若有疑似食品中毒症狀，應及早就醫並保存相關用餐資料，以利後續追蹤調查。

衛生局 露營 食物中毒

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