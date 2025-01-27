服務業年假忙翻 勞動部：雇主應加強勞工身心健康保護

今年春節假期長達9天，為因應民生需求，部分服務業勞工仍堅守工作崗位。勞動部職安署提醒，考量連假期間出勤的勞工工作負荷量比平日更忙碌，雇主應落實合理排班、適當調整人力，並採取預防外部職場暴力等相關措施，並且加強開工初期的勞工身心健康調適，讓勞工都能平安過好年。

職安署指出，春節連假期間，包括餐飲業、交通運輸業、娛樂及休閒服務業、批發及零售業等行業可能因需求量增加，必須趕工或加班，該工作型態需輪班、長時間工作及搬運重物等，在高工作負荷下，勞工身心健康危害的風險也隨之增加，此外，特殊節日服務尖峰時段，勞工常須面對顧客不耐久候等負面情緒，可能遭受顧客的不理性言行，如脅迫、暴力、咆哮謾罵及惡質客訴等，造成勞工的工作壓力及情緒困擾。

職安署建議雇主採取優化服務流程、預先安排現場主管協處應變、加強保全或警衛的戒備，提供勞工自我防衛工具等預防措施，對於不理性、情緒激動的顧客，宜避免勞工單人作業，並告知勞工相關通報、應變處理流程，加強現場安全衛生設施並做好勞工身心健康保護措施。

長達9天的連假，上班族也可能於年假期間改變生活作息、飲食習慣，當收假重返職場時，可能會心情低落、焦慮、煩躁，且難以集中精神等收假症候群，因此提醒雇主開工初期應多關懷勞工身心健康情形，採取必要管理措施，尤其是使勞工從事高潛在危害風險的作業前，更要落實各項職業安全衛生檢點，確保勞工在「身」、「心」、「靈」方面都在最佳狀態；另也建議勞工在開工前一天做好收心準備及調適，才能更快回歸正常作息，以活力朝氣來開啟健康平安嶄新的一年。