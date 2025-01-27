台南餘震不斷民眾紛搭帳篷睡車上 社會局籲避免減風險

台南地震因餘震不斷許多民眾不敢住家裡，晚上在自家附近空地或路邊搭帳篷，也有很多人睡車上。楠西、玉井展不少民眾詢問帳篷、睡袋。社會局表示，目前應變物資足夠，搭帳篷除非在自家庭院，否則否則與睡車上都有一定的風險，呼籲有需要的民眾到到收容中心求助。

在地市議員周奕齊表示，團隊提供服務詢問災民需求，發現因今天開始氣溫不斷下降、很多災民不敢進家裡都睡在屋外車內，需要睡袋、棉被保暖，希望相關單位注意，善心人士團體可以協助提供。

玉井區公所表示，目前送中心的災民大都已離開到親友家，有出借帳篷9個。睡袋的物資提供民眾都會登錄，避免非災民任意借取。

市政府在楠西區收容中心到下午3點還有數十位災民進出，玉井收容中心災民都已離開。市府社會局表示，考量近日餘震不斷，只要有實際需要社會局會與區公所持續提供收容空間安置空間，呼籲民眾不要自己搭帳篷或睡在車上，以策安全。

收容中心有許多慈濟志工配合市政府、區公所人員服務災民，熱心供應餐食及入住需用物品等，因為不希望災民每餐都吃便當、難有菜色選擇，今天中午還請來專業廚師志工來提供自助餐服務。

社會局表示，為照顧收容民眾，指派社工及心理衛生人員在場評估災民身心狀況、家屬聯繫及特殊需求等，並派駐復康巴士於區公所待命協助需要輪椅接送的民眾，並結合志工、慈濟志工及社政人力陪伴關懷災民及協助災民填寫申請資料及發放物資等協助。

市長黃偉哲中午在玉井區公所召開應變會議，他表示，目前已安置收容110人，因餘震恐危及居住安全，市府連日來幾天緊急盤點旅宿及寺廟收容量能，可提供安置543人，以因應後續需求。

黃偉哲指出，今晚寒流來襲，氣溫驟降，天氣轉為濕冷，為確保收容處所居民保暖需求，市府也緊急增加睡袋、保暖衣物、暖暖包等物資。感謝社會各界捐獻物資，也感謝各界慈善團體、志工以及國軍弟兄協助，今晚就是小年夜，期望收容處所的居民也能安心過年。

市府表示，因餘震恐危及居住安全，緊急盤點可收容安置處所以因應後續需要。且因受災戶中有許多年長者，保暖相當重要，也在緊急募集睡袋等保暖物資。 截至中午統計，已發慰問金796戶，總金額1823萬元，受理「建築物損壞評估」3268件、已評估3099件，其中紅單335件、黃單904件、不貼單1860件。協助農損申報131戶、媒合修理水塔修理52件、水電修理108戶。