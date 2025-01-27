小年夜2路段恐擁塞 連假2日國道疏運情況曝光

今天是小年夜，也是春節連續假期第3天，交通部表示，春節連假自1月25日至2月2日共9天，國道自24日下午起出現部分返鄉車潮，連假首日及第2日交通量分別為108百萬車公里及99.3百萬車公里，平均日交通量達103.7百萬車公里，為平日的1.1倍，與113年同期平均相近；而國5雪隧通過量分別為7萬車次及6.8萬車次，為平日平均的1.2倍，與113年同期平均相近。

國道路況部分，交通部指出，西部國道連假首日車多壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、三義至台中系統、北向汐止系統至五堵；國3南向烏日至霧峰，第2日主要為國1南向湖口至新竹、國3南向中和至樹林，其餘路段行車大致正常。

國5部分，在實施精進式匝道儀控下，除連假首日國5南向南港系統至石碇路段車多壅塞外，其他路段行車大致正常。整體而言，今年春節連假首日及第2日國道除局部路段車多壅塞外，行車狀況大致正常。

交通部表示，今天為小年夜、明天是除夕，預估仍有部分民眾返鄉，「國道南向新竹、彰化及國5南向路段將會出現返鄉車潮」，尖峰時段可能有車多壅塞情形，建議民眾多利用國道客運、台鐵等大眾運輸工具，可減少塞車之苦。而針對自行開車的民眾，也提醒國人善用1968App查詢國道路況資訊，多利用替代道路。

交通部提醒，民眾開車進出高速公路時，不要使用輔助駕駛系統，因輔助駕駛系統可能無法正確辨識出入口匝道，須全程手握方向盤並注意車前狀況、也要注意繫好安全帶，保持行車安全距離，勿超速、勿疲勞、勿分心、勿酒駕。