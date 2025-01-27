日本節目實測8款熱飲暖身效果 咖啡只排第6、牛奶越喝越冷？

天寒地凍穿上大衣保暖之餘，不忘手捧一杯熱飲暖手暖身。其實，眾多冬日熱飲中，並非每款都有提升體溫的功能。日本節目《それって!?実際どうなの課》為8款熱飲進行暖身實測，更邀請專家解釋熱飲能暖身的原因。

實測8款熱飲暖身效果 3飲品難持效保暖

喝熱飲期望達至暖身的效果，但選擇錯誤或會令身體越喝越冷。日本節目《それって!?実際どうなの課》曾為8款冬天經常出現的熱飲作實測，包括熱水、牛奶、紅茶、咖啡、熱巧克力、玉米湯、豬肉味噌湯和薑茶，透過紅外線熱影像及每5分鐘用腋下體溫計測量，觀察飲用者身體溫度變化，從而測試哪一種飲品最暖身，並邀請石原新菜醫師解釋當中原因。

為了確保實測的精確度，節目組制定以下規則：

1. 飲用前體溫必須是36.4度（飲用者平均體溫） 2. 室溫維持在25°C 3. 飲用分量均為220毫升 4. 飲品溫度統一在60°C 5. 過程只能坐著

暖身熱飲第1位：薑茶

薑茶讓身體暖130分鐘；體溫提升了0.6度。

生薑的辛辣味道成份薑酮、姜辣素和薑酚等等，能夠令身體末端的血管舒張。同時防止血液過於濃稠，讓血液循環更流暢，改善手腳冰冷的問題。

暖身熱飲第2位：玉米湯

玉米湯讓身體暖95分鐘；體溫提升了0.5度。

玉米湯濃稠的質感使它在胃部停留的時間增加，令熱力能夠從內臟深處滲透至全身。

暖身熱飲第3位：紅茶

紅茶讓身體暖65分鐘；體溫提升了0.3度。

紅茶含有茶黃素，能促進血液循環，使溫暖能伸延到四肢末端。

暖身熱飲第4位：熱巧克力

熱巧克力讓身體暖40分鐘；體溫提升了0.2度。

巧克力含有可可多酚，有助血管舒張，促進血液循環，提升體溫，比熱水的效果更顯著，就連雙腳末端都能拍出來。

暖身熱飲第5位：熱水

熱水讓身體暖40分鐘；體溫提升了0.3度。飲用半小後，手掌都能暖起來。

暖身熱飲第6位：咖啡

咖啡讓身體暖35分鐘；體溫提升了0.1度。

咖啡因會令血管收縮，繼而令體溫不升反跌。

暖身熱飲7位：豬肉味噌湯

飲用後首20分鐘令體溫上升了0.4度，足部末端亦有暖起來的跡象，但到25分鐘時體溫開始下降，飲用後30分鐘回落至飲用前的體溫。

豬肉味噌湯的配料如白蘿蔔、牛蒡和豬肉是偏寒涼的食物，吃下去會使人變冷。

暖身熱飲第8位：牛奶

牛奶讓身體暖20分鐘；體溫提升了0.1度。

牛奶在中醫角度屬寒涼的食物，會令身體變冷。

總括而言，薑茶的暖身效果最為出眾，但失眠時飲用的熱牛奶並未能為身體帶來持續的溫暖，飲用20分鐘後體溫不升反跌，石原新菜醫師推斷由牛奶在中醫角度屬寒涼的食物，會令身體變冷，因此無助身體長時間保持溫暖。

中醫建議20種保暖食物 血氣運行身體自然暖

飲品能夠提升體溫，食物亦一樣。註冊中醫師潘仲恆曾接受訪問建議在飲食中加入一些辛溫、補血、健脾及補腎的食物調養體質，令身體產暖。潘醫師指大部分溫脾的食物如南瓜、栗子也有助為身體保暖，脾胃好，促進氣血生成及循環，身體自然溫暖。

一般令身體產熱的食物主要歸為四大類︰

補血食物：桂圓、紅棗、紅豆。 溫脾食物：南瓜、栗子、山藥、番薯、糯米。 補腎食物：芝麻、合桃。 辛溫食物：蔥、生薑、薑黃、肉桂、芫荽、羅勒、羊肉、牛肉、豬腳薑、鱔。

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文章授權轉載自《香港01》