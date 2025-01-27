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善化至新市電車線受損 台鐵下午1時恢復雙線通車

中央社／ 台北27日電

台鐵善化至新市間電車今天上午因外物砸損電車線，一度雙線不通，後來西正線單線雙向通車，台鐵公司下午1時許宣布，東、西正線均已搶修完成，恢復雙線雙向通車。

今天上午7時許，因台南善化站南邊大成路陸橋上外部電線掉落，造成東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，多班列車延誤，一度啟動公車接駁。陸橋外部電線掉落原因仍在查明中。

事故路段西正線上午10時左右率先搶修完成，先恢復單線雙向通車。台鐵下午再度發布新聞稿表示，東正線也已於下午1時8分搶修完成，恢復雙線行車。

台鐵提醒，乘客出門前，可透過台鐵官網、台鐵24小時服務電話（02）2191-0096、0800-765-888或各就近車站詢問列車最新運行資訊。

台鐵

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