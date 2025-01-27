快訊

超誇張！台鐵銅鑼站號誌異常 電纜線遭偷剪50公尺惹禍

羽球／退休後首次過年 李洋笑說：終於不用管收假了

紅包被嫌少！她包給父母各12800「竟換來兩巴掌」 網心疼：別再回家了

過年大掃除痠痛上身 醫：跪著擦地超級傷膝蓋

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
年前大掃除姿勢不當，容易拉傷、扭傷筋骨，可妥善使用工具、護具。本報資料照片。
年前大掃除姿勢不當，容易拉傷、扭傷筋骨，可妥善使用工具、護具。本報資料照片。

過年前大掃除，不少人把握最後一天，或是集中在最後一天，趕忙搬重物、清洗物品，結果超過體力與肌力的負荷，造成肌肉痠痛。台北榮總復健部主治醫師林威廷表示，在短時間內使勁彎腰、拾舉重物，甚至跪著擦地板，會增加腰椎負擔，導致下背部拉傷，以及加速磨損關節。

這幾天發出低溫特報，容易誘發肌肉疼痛舊疾，林威廷說，年終大掃除會把平常掃不到的地方好好整頓一番，會搬動中大型家具、拆洗窗簾、清洗地板等，如果沒有注意打掃姿勢，或用力過猛，很容易扭傷或拉傷，年後就到復健科報到。

林威廷以身體的各部位傷害為例，搬重物時，若瞬間肩膀動作太大，易導致肩膀旋轉肌受傷；如果本身就有椎間盤的問題，就容易閃到腰。另外，不少家庭主婦過度使用上肢，例如擦拭窗戶、洗碗等，易出現肩滑囊發炎、肩夾擠，在手肘部位會出現網球肘、手腕部位出現媽媽手。

林威廷強調，蹲和跪是對膝蓋傷害最大的動作，尤其是跪著擦地板，有些人本來半月板就有微小撕裂傷，但症狀不太明顯，且軟骨組織多半會自我復原。但常常跪著擦地板的家庭主婦，或是年節擦地板突然一個跪下，導致半月板破裂，膝蓋有異物感或卡卡的感覺，需要就醫治療。

該如何預防大掃除引發的肌肉痠痛呢？林威廷建議，使用護腰、護肘等輔具，可避免在不良姿勢下出力。在清掃家裡時，避免單邊肢體重複使用，左右手交換拿清潔用具，減少長時間維持同一姿勢的傷害，造成特定肌肉、關節勞損。

最後，要避免使用太多末端關節角度，例如彎髖不彎腰、不要蹲到底、踩椅子擦窗或拿東西等動作。千萬不要貪圖方便直接挺直腰背搬取物品，以免拉傷腰背肌肉；在搬取高過頭、肩部的物品時，要使用椅子輔助，並以推、拉代替搬起。

萬一發生腰背痛，林威廷提醒，立即休息，不可逞強繼續清掃工作。可以局部熱敷增加血液循環、放鬆肌肉；另視疼痛狀況有否有改善，可服用消炎止痛藥暫時緩解不適。如果仍然無效，應就醫治療以免傷勢惡化。

大掃除如何避免受傷與緩解痠痛：

1.在掃除前適度微伸展，跟運動一樣先暖身。

2.妥善使用工具、護具，例如長柄拖把與掃把，減少彎腰施力；配戴護具支撐關節及減輕壓力。

3.注意身體姿勢，避免彎腰駝背、採錯誤的跪姿。

4.充分休息，勿維持單一姿勢過久。

5.量力而為，清理工作可分日分批完成，並請家人一起協助。

大掃除 家庭主婦 跪著擦

延伸閱讀

蛇年將至！想趕走舊年厄運避免霉運上身 這些「除夕禁忌」不可不知

蕭美琴小年夜前夕大掃除 蹲坐浴缸清潔對抗黴菌、壁癌

想要新的一年諸事順利？過年來場身心靈大掃除 5大秘笈一次看

化妝品也要大掃除 老家太久沒回要先整理再住

相關新聞

今明最冷「低溫僅7度」！初三水氣增加、降雪機率曝光

首波寒流來襲，降溫非常有感，中央氣象署上午表示，今天小年夜至明天除夕清晨期間，是這波寒流影響最顯著的時候，初一白天起寒流...

全台急凍！20縣市低溫特報 8縣市恐6度以下冷到明晚

冷！中央氣象署上午10時43分針對全台20縣市發布低溫特報，到明晚恐10度以下，其中新北及宜蘭等8縣市恐6度以下。

台東5.2地震「獨立事件」氣象署：1至2周仍有較大地震

台東今上午8時18分發生規模5.2地震，地震深度只有6.5公里，最大震度包括台東及屏東都是4級，中央氣象署地震測報中心科...

寒流來襲！南橫埡口下雪又地震 遊客大呼驚險

農曆年前低溫來襲，今早7點多，南橫公路制高點、海拔2722公尺的埡口路段下雪，海拔更高的向陽山屋至嘉明湖一帶也被白色雪花...

流感疫情升溫 小年夜各院門診仍維持正常服務

今天是民間習俗的小年夜，在年前最後一天，各醫療院所的門診仍維持正常服務，除夕至大年初三，部分醫院也有調整開設診次。小兒科...

大魚大肉當心發胖 中醫師大推3招年節飲食策略助控體重

隨著春節到來，家家戶戶常見的年菜無不是大魚大肉，但此時不當的飲食可能影響健康，中醫師楊佩鈺建議，可優先選擇高蛋白質、低油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。