過年大掃除痠痛上身 醫：跪著擦地超級傷膝蓋

過年前大掃除，不少人把握最後一天，或是集中在最後一天，趕忙搬重物、清洗物品，結果超過體力與肌力的負荷，造成肌肉痠痛。台北榮總復健部主治醫師林威廷表示，在短時間內使勁彎腰、拾舉重物，甚至跪著擦地板，會增加腰椎負擔，導致下背部拉傷，以及加速磨損關節。

這幾天發出低溫特報，容易誘發肌肉疼痛舊疾，林威廷說，年終大掃除會把平常掃不到的地方好好整頓一番，會搬動中大型家具、拆洗窗簾、清洗地板等，如果沒有注意打掃姿勢，或用力過猛，很容易扭傷或拉傷，年後就到復健科報到。

林威廷以身體的各部位傷害為例，搬重物時，若瞬間肩膀動作太大，易導致肩膀旋轉肌受傷；如果本身就有椎間盤的問題，就容易閃到腰。另外，不少家庭主婦過度使用上肢，例如擦拭窗戶、洗碗等，易出現肩滑囊發炎、肩夾擠，在手肘部位會出現網球肘、手腕部位出現媽媽手。

林威廷強調，蹲和跪是對膝蓋傷害最大的動作，尤其是跪著擦地板，有些人本來半月板就有微小撕裂傷，但症狀不太明顯，且軟骨組織多半會自我復原。但常常跪著擦地板的家庭主婦，或是年節擦地板突然一個跪下，導致半月板破裂，膝蓋有異物感或卡卡的感覺，需要就醫治療。

該如何預防大掃除引發的肌肉痠痛呢？林威廷建議，使用護腰、護肘等輔具，可避免在不良姿勢下出力。在清掃家裡時，避免單邊肢體重複使用，左右手交換拿清潔用具，減少長時間維持同一姿勢的傷害，造成特定肌肉、關節勞損。

最後，要避免使用太多末端關節角度，例如彎髖不彎腰、不要蹲到底、踩椅子擦窗或拿東西等動作。千萬不要貪圖方便直接挺直腰背搬取物品，以免拉傷腰背肌肉；在搬取高過頭、肩部的物品時，要使用椅子輔助，並以推、拉代替搬起。

萬一發生腰背痛，林威廷提醒，立即休息，不可逞強繼續清掃工作。可以局部熱敷增加血液循環、放鬆肌肉；另視疼痛狀況有否有改善，可服用消炎止痛藥暫時緩解不適。如果仍然無效，應就醫治療以免傷勢惡化。

大掃除如何避免受傷與緩解痠痛：

1.在掃除前適度微伸展，跟運動一樣先暖身。

2.妥善使用工具、護具，例如長柄拖把與掃把，減少彎腰施力；配戴護具支撐關節及減輕壓力。

3.注意身體姿勢，避免彎腰駝背、採錯誤的跪姿。

4.充分休息，勿維持單一姿勢過久。

5.量力而為，清理工作可分日分批完成，並請家人一起協助。