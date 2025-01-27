寒流來襲！南橫埡口下雪又地震 遊客大呼驚險
農曆年前低溫來襲，今早7點多，南橫公路制高點、海拔2722公尺的埡口路段下雪，海拔更高的向陽山屋至嘉明湖一帶也被白色雪花覆蓋。有遊客在南橫台東埡口下車賞雪，恰巧遇上地震來襲，國家地震警報大響，所幸人平安，卻也留下畢生難忘的賞雪經驗。
今早8點18分發生芮氏規模5.2地震，震央位在台東縣政府西方10.2公里處，台東各地都有不小震度。
除地震外，中央氣象署今天針對20縣市發布低溫特報，27日至29日清晨，受寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，台東及高雄都列入低溫黃色燈號，平地氣溫有10度以下發生機率。
年初以來，台東嘉明湖山區已經降雪兩次，在此波低溫催化下，今天清晨又再次下雪。登山協作團體「熊出沒企業社」紀錄山上降雪景觀，也提醒山友，向陽山及向陽哭坡步道容易結冰，需要小心通行。
受近日地震頻繁影響，南橫東段台20線155K+200栗園路段昨天與今天都出現邊坡坍方，高雄通往台東時斷時通，今早南橫西段從高雄至大關山隧道仍可通行，不少遊客聚集在埡口停車賞雪。遊客說，今天凌晨4點出發，在埡口停車拍照，微小雪花飄到身上很興奮，豈料遇上地震來襲，還好一切平安。
此波低溫下，關山、塔關山等高度3千公尺以上的山頭都被白雪覆蓋，山上天氣十分濕冷。高雄桃源區拉芙蘭居民說，今早南橫啞口下雪了，高雄西段（梅山口至啞口）道路順暢。
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