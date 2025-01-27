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台鐵228連假加開97班 周四凌晨0時起開放購票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應228連續假期疏運旅客需要，台鐵今宣布，2月27日至3月3日共5天，全線加開各級列車共計97班，1月30日凌晨0時起開放購票。聯合報系資料照
因應228連續假期疏運旅客需要，台鐵今宣布，2月27日至3月3日共5天，全線加開各級列車共計97班，1月30日凌晨0時起開放購票。聯合報系資料照

因應228連續假期疏運旅客需要，台鐵今宣布，2月27日至3月3日共5天，全線加開各級列車共計97班，1月30日凌晨0時起開放購票；另線實名制列車班次，於1月31日凌晨0時起開放設籍花東、身分證編號第1碼為U或V，以及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵表示，228連續假期車票自1月30日凌晨0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於1月31日凌晨0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口、國民身分證統一編號第1碼為U或V，及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵指出，因應228連假，自2月27日起至3月3日止共計5天，全線加開各級列車共計97班，其中包含東部地區實名制EMU3000型自強號4班、彰化–台北–花蓮EMU3000型自強號4班、台北–高雄–台東EMU3000型自強號4班、南港–彰化普悠瑪號直達車6班、七堵=潮州EMU3000型自強號直達車2班、湖口=台東EMU900型區間快車6班及七堵=鳳山EMU900型區間快車6班。

為加強疏運旅客，台鐵表示，2月27日至3月3日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票；相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網（http://www.railway.gov.tw），及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵 自強號

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