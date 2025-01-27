楊梅休息站4死 高公局：設施沒問題「勿依賴輔助駕駛」

國道1號楊梅休息站25日晚間發生電動車自撞分隔島4死4傷車禍，高速公路局今表示，確認休息站入口設計都有符合規範，包含減速提醒、速限標示和地面標字，未來也會額外增設警語，另提醒駕駛人不要依賴車輛的輔助駕駛系統。

高公局說，事發的該路段都依照公路路線設計規範，另為提醒用路人減速，沿線自主線依序降速100->80->60，並設有相關速限標誌及地面標字。

依事發地點發生的5件自撞事故資料分析顯示，事故原因「主要為使用行車輔助系統、疲勞駕駛、分心駕駛」等，都屬於用路人操作或個人身心狀態所導致之交通事故。

而為加強提醒與警示，高公局已陸續增加交通工程設施，包含增設路面速限標字、交通桿、導標、護欄設反光浪板、跳動路面減速標線、及去年10月28日再增設視覺化減速標線，以強化警示效果及促使用路人依循車道標線行駛。

有關民眾反映該路段採用水泥護欄太堅硬部分，高公局表示，考量國道車速快，與進入休息站的車輛須有區隔設施，因此比照國道中央分隔帶作法，採取水泥護欄方式，以避免車輛失控衝入休息站；另為增加車輛操作失誤緩衝效果，現場都已設有注水式交通桶及交通桿等警示設施，以提醒用路人小心駕駛。

高公局表示，近期將再在路段增設警示標誌，提醒用路人注意前方速限降低應小心駕駛，及手握方向盤不依賴輔助駕駛，並擴大槽化區範圍，及每2公尺加密設置雙排360度強化玻璃標記，強化警示效果。

高公局呼籲用路人，輔助駕駛系統仍無法偵測道路所有情境因此有其盲點及限制條件，包含與前車速差過大、前車未行駛於車道正中間、行駛路型特殊、前車行駛間突然轉向或切入、特殊路況天候及前車外型特殊等6種情況。

尤其開車進出高速公路交流道時，包含各交流道、地磅站、服務區、休息站等都屬於輔助駕駛系統使用盲點的路段。

高公局指出，符合前述行駛路型特殊及前車行駛間突然轉向或切入等2種情境，「強烈建議不要使用輔助駕駛系統」，因輔助駕駛系統極可能無法正確辨識出入口匝道；此外若開啟輔助駕駛，也應全程手握方向盤並注意車前狀況、保持安全距離，以確保行車安全。

高公局籲請用路人善用1968 App的推播功能，目前1968 App「自訂推播」功能中有「特殊路段推播」，用路人可依需求選擇欲通往之交流道或服務區（休息站）等，系統於車輛即將抵達時會主動提示，駕駛人可即早應變。

另外，高公局再次強調，切勿超載且上車後所有車上人員均應依規定繫妥安全帶，其中兒童乘坐於汽車後座，4歲以下應使用幼童用安全座椅；4至12歲則應使用安全座椅或增高墊，以維自身安全。