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土地公點頭！銀髮夫妻用街道名選號中百萬獎金

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

今天是小年夜，許多民眾已經陸續在買刮刮樂試手氣，希望新年可以刮中大獎、有個好彩頭！在新北市樹林區「金福德彩券行」，日前有一對幸運的銀髮夫妻，彩券行老闆表示，平常都是太太自己來彩券行，不過日前夫妻一起前來，當天買的是「2,000萬超級紅包」。

老闆說，當天太太特地帶先生一起來買2,000元刮刮樂，夫妻倆表示，已經先在家裡請示過土地公，得到神明的允諾後才一同前往，他們先後用先生的幸運號碼「11號」挑了兩張，分別刮中2,000元及5,000元。

接著，當他們決定繼續再挑其他的11號時，11號已經賣完，夫妻倆發現店裡有數張3號的刮刮樂，打趣地說：「這裡是三福街，不如挑一張3號的試運氣吧！」

老闆隨手挑選一張給這對夫妻，沒想到竟刮中百萬大獎。夫妻倆激動得在店裡尖叫，先生表示這真是神明的指示，並承諾要捐獎金的一部分給廟裡，以感謝神明的保佑。

農曆春節連假第二天，據台彩統計，刮刮樂目前已開出1個2,000萬元、77個100萬元，總計共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元。

刮刮樂 彩券行 紅包

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