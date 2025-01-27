流感疫情升溫 小年夜各院門診仍維持正常服務

今天是民間習俗的小年夜，在年前最後一天，各醫療院所的門診仍維持正常服務，除夕至大年初三，部分醫院也有調整開設診次。小兒科醫師詹前俊表示，流感疫情持續上升，農曆春節將至，民眾南來北往，春節及寒假這段時間恐是疫情高峰。

詹前俊指出，冬季呼吸道疾病多，流感、新冠、肺炎黴漿菌、腺病毒等疾病齊發，再加上病毒性腸胃炎肆虐，近日門診人數可以用「暴增」來形容。而且過年期間多數診所關閉，許多各醫療院所今天以及除夕夜上午仍提供看診服務，不少人趕在過年前看病跑醫院。

詹前俊提醒，這一波流感以A/H1N1病毒為主，確診病例的年齡層以65歲以上長者為多，呼籲長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等族群儘快接種疫苗。他觀察，近期腹瀉就診人次也有增加的現象，群聚事件又以諾羅病毒感染為主，民眾應維持良好個人衛生習慣，勤洗手、定時進行環境消毒。

台北市醫師公會理事長洪德仁表示，流感疫情已創10季以來新高，根據疾管署的監視通報分析，65歲以上長者、具慢性病史、未施打疫苗者是流感併發重症的高危險群，應特別注意健康狀況，符合公費流感疫苗條件的民眾趕快施打疫苗，保護自己與家人。

「酒精消毒可以預防流感，但是對殺死諾羅病毒的效果有限。」詹前俊說，如果家中有人感染諾羅病毒，除了注意持續嘔吐、嗜睡、意識不清、呼吸急促、肢體無力等重症症狀，也要自製濃度500ppm漂白水與水的比例1:100消毒水清潔環境，並使用清潔用品勤洗手。

另外，患者如果腹瀉拉不停、合併脫水現象，要適度補充水分與電解質，建議至藥局購買電解質補充液，一般運動飲料糖分較高，造成「滲透壓」上升，反而對腸道黏膜造成負擔，可能會加劇症狀。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎表示，春節期間，有些社區藥局仍正常營業，民眾可多加利用，諮詢藥師選擇退燒藥、止痛藥、腸胃藥、綜合感冒藥等常備藥品，以備不時之需。藥局營業時間可上健保署全球資訊網或「全民健保行動快易通」APP查詢，以免白跑一趟。