夢到漏斗！桃園男撿「漏網刮刮樂」竟刮中百萬大獎

財神爺托夢助攻刮中大獎。日前桃園一名40歲男生，前往「億旺來彩券行」要買刮刮樂，他向店員表示前一天夢到「漏斗」，當時正在跟店員討論要買幾號的「2,000萬超級紅包」，突然來了兩位年輕客人表示要買一本，但因為年輕客人身上錢不夠，只買走其中的13張。

這時候，這名40歲的客人突然靈機一動，想著夢到「漏斗」會不會是財神爺暗示他要撿遺漏的刮刮樂，他立刻買下前兩位客人剩下的6張刮刮樂，沒想到一刮開，6張刮刮樂全部都中獎！

更幸運的是，其中一張更幸運刮出百萬大獎，這名幸運兒開心直呼：「財神爺真的到我夢裡顯靈」，事後也包了一個紅包給彩券行吃紅。

農曆春節連假第二天，據台彩統計，刮刮樂目前已開出1個2,000萬元、77個100萬元，總計共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元。