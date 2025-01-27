大魚大肉當心發胖 中醫師大推3招年節飲食策略助控體重

隨著春節到來，家家戶戶常見的年菜無不是大魚大肉，但此時不當的飲食可能影響健康，中醫師楊佩鈺建議，可優先選擇高蛋白質、低油脂的海鮮勝過豬、羊、牛中的紅肉，並宜以地中海飲食維持營養均衡，少量攝取堅果與甜點，以免年後體重失控。

楊佩鈺指出，年節飲食應以高蛋白質、低油脂的食材為主，以海鮮為例，包括蝦、蟹、魚、干貝等食物，不僅高蛋白質且油脂含量低，也是健康年菜首選，還有助於控制體重，相較之下，豬、羊、牛中的紅肉，因為含有較高的油脂，攝取時需適量，並盡量挑除肥肉，以降低影響健康。

不過，雖然海鮮是健康的蛋白質來源，但有的海鮮可能因為膽固醇和普林（又稱嘌呤，Purine）含量較高，也需要注意攝取量。針對擔心吃下高膽固醇的族群，楊佩鈺建議，可適量增加富含水溶性纖維的食物，包括蔬果、糙米、全麥製品、仙草和愛玉等食物，並規律運動以促進代謝膽固醇，也宜多喝水加速代謝尿酸，降低高普林危機。

年節除了大魚大肉，攝取多元維生素也很重要，包括蔬菜、水果。楊佩鈺說，與其服用保健食品，不如以天然的蔬果為主，可更有助於吸收微量元素，或採取地中海飲食，先透過大量攝取蔬菜與水果補充維生素和微量元素，再控制食用紅肉與加工食品，減少飽和脂肪酸的攝取量，並找尋替代高飽和脂肪酸，像用橄欖油取代豬油、奶油等動物性脂肪，最後選擇全穀類的碳水化合物，避免精緻糖類，也就是糙米、全麥麵包。

另外，楊佩鈺說，腰果、開心果，及花生等油脂與堅果種子類食物，每天的攝取量應控制在約5至10顆，還有年節常見的甜點，包括牛軋糖、糕餅、湯圓等食物，也含有極高熱量，可與家人分食並控制份量，因為「一小塊甜點的熱量可能相當於一個便當，需特別小心」。