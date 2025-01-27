林葉亭失智父親走失身亡 醫：防失智關鍵需改五大習慣

女星林葉亭85歲失智父親16日走失，歷經11天搜救，昨天在私人庭院的水池內尋獲，已經身亡。台北榮總精準預防醫學中心主治醫師張家銘今天在臉書指出，這則令人痛心的新聞震撼了許多家庭的心。他說，這樣的意外提醒我們，失智並非只是老人的問題，而是整個家庭的共同挑戰。

「失智不是一個人的事，了解病因是全家的責任。」張家銘說，真正預防失智，光是臨時抱佛腳是不夠的，家裡每個人都需要認識這個疾病的病因，了解它是如何來的，並在日常生活中建立有效的預防方式。

一般提到失智症，很多人以為是老年人隨著年紀增長的自然現象，但實際上，失智症不單純與年齡相關，而是多重因素累積的結果。它與基因、生活方式、慢性病、飲食習慣，甚至心理健康都有著千絲萬縷的關聯。

試想一下，家中長輩出現記憶力減退、重複提問、甚至開始迷路，這些現象可能並非只是「老了」那麼簡單，而是腦部健康警訊。此時，全家人需要共同投入，了解失智的成因和風險，才能在早期進行預防和干預。

由於，失智症病因是多方面的，家人了解這些因素，才能從根本上制定預防計畫。張家銘說，包括，一些基因（如 APOE ε4）已被證實與失智症有密切關係。如果家族中有失智病史，其他家庭成員的風險可能會相應提高。基因檢測是一個有力的工具，可以幫助全家人了解自己的健康風險，從而更早開始預防。

此外，糖尿病、高血壓、高膽固醇等慢性病與失智症也有高度相關。這些疾病會影響腦部血流和代謝，進一步加劇腦細胞損傷。全家一起學習如何控制這些慢性病，例如健康飲食、規律運動與定期體檢，能有效減少長輩的腦部負擔。

而腦部慢性炎症與自由基損傷是失智的重要誘因。家人可以幫助長輩選擇富含抗氧化劑的飲食，例如綠茶、堅果、深色蔬果，降低腦部的炎症反應。

因此，張家銘說，為有效預防失智的關鍵，全家五大生活習慣必須改變。

第一、讓飲食成為健康的基石。

全家人的餐桌是預防失智的第一步。多攝取富含 Omega-3 脂肪酸的魚類、堅果和深綠色蔬菜，少吃高糖、高脂的加工食品，能幫助保護腦細胞。地中海飲食是被證實對腦部健康有益的飲食模式，全家可以一起嘗試，讓健康從每一餐開始。

第二、運動讓腦袋保持靈活

運動對腦部的益處不言而喻。它能促進腦部血流，提升神經營養因子（BDNF）的生成，幫助腦細胞修復與增強記憶力。全家可以每天安排散步或簡單的居家運動，不僅能促進健康，還能讓長輩感受到陪伴與支持。

第三、社交互動是最好的心靈藥方

「孤獨」是腦部健康的大敵。鼓勵長輩參與社交活動，例如參加社區活動、與朋友相聚聊天，能讓腦袋保持靈活、心情愉快。家人也應該多陪伴長輩，分享日常生活中的點滴，這些互動對預防失智有著不可忽視的效果。

第四、解決聽力問題，避免腦部退化

聽力損失與失智的關係日益被科學證實。當長輩的聽力受損時，他們與外界的互動減少，大腦得不到足夠的刺激。為有聽力問題的長輩盡早配戴助聽器，能改善溝通，讓他們更有信心參與日常生活，間接降低失智的風險。

第五、全家齊心，才是預防的真正力量

失智症的預防不是一夕之功，它需要家中每個人共同努力，從認識病因開始，在日常生活中付諸行動。基因檢測可以為預防提供方向，健康飲食與規律運動是基礎，而家人的陪伴與支持則是不可或缺的核心。