台南0121地震健保卡毀損 災民可例外就醫、免費換卡

近日中南部地震頻傳，其中今年1月21日台南地區地震，造成部分區域建物倒塌，民眾身體或財物損害。衛福部健保署表示，受災民眾若需要就醫，特別呼籲各特約醫療院所，對於無法取得健保卡或卡片遭毀損等暫無法持健保卡就醫者，請仍依據「例外就醫」予以受理就醫。

健保署指出，民眾因發生地震無法持健保卡就醫，各特約醫療院所均備有「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」，請醫療院所於名冊上填寫患者就醫日期、就醫類別(門、住診）、姓名、出生日期、身分證號、連絡電話及地址後，即可以健保身分就醫。

另，民眾如確定因地震健保卡毀損致不堪使用，健保署也將免費換發一張新卡。申請換發新卡，僅需填妥「請領健保卡申請表」，並註明「台南0121地震受災戶」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所及本署各服務據點申請免費製發健保卡，如有任何疑問，洽詢專線0800-030-598。

健保署呼籲，各醫療院所應全力協助救治地震受傷民眾，不用擔心後續醫療費用申報問題。待行政院公告災區範圍，其受災居民的健保費補助及免部分負擔費用，可依相關規定從寬辦理。