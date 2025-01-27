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今明最冷「低溫僅7度」！初三水氣增加、降雪機率曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天小年夜至明天除夕清晨期間，是這波寒流影響最顯著的時候。聯合報系資料照
今天小年夜至明天除夕清晨期間，是這波寒流影響最顯著的時候。聯合報系資料照

首波寒流來襲，降溫非常有感，中央氣象署上午表示，今天小年夜至明天除夕清晨期間，是這波寒流影響最顯著的時候，初一白天起寒流減弱、溫度回升，初三、初四鋒面接近及東北季風增強，溫度再略降且水氣增加；今天在水氣與低溫配合下，北部、東半部1500至2000公尺以上高山有降雪機率，至於未來是否還有降雪機會，還要觀察冷空氣的強度。

氣象署說，今晚受到寒流影響，小年夜至除夕清晨（27、28日）「非常冷」，是這波寒流最冷時候。初一（29日）高壓從華東出海，清晨仍受寒流影響，白天之後寒流減弱、溫度逐漸回升；初二（30日）風向轉為東南風，溫度持續回暖。

初三（31日）鋒面接近，台灣附近水氣增加，初四（2月1日）鋒面通過及東北季風增強，初五（2月2日）持續受東北季風影響，北部、東北部有局部短暫降雨。

降雨部分，氣象署表示，小年夜上半天濕冷，北部、東半部、中南部山區有短暫降雨，中部平地也有零星降雨，下半天後轉為乾冷天氣，僅花東有零星降雨，其他地區多雲到晴。

除夕至初二均為乾冷天氣，僅花東有零星短暫雨；初三至初五為下波水氣影響時間，初三鋒面接近，天氣開始不穩定、水氣增加，北部、東半部、中南部山區有零星短暫降雨，初四中部平地有短暫降雨，初五迎風面的北部、東半部也有局部短暫雨。

氣象署指出，截至今早9時止，最低溫度位於苗栗大河低溫僅6.9度，新北五股7.2度，馬祖7.9度，新北國五500南下5公里處低溫7.9度，台北市公園路氣象站今清晨6時43分測到低溫10.3度，「入冬以來首波達到寒流標準」。

針對未來1周溫度趨勢變化，氣象署表示，今天至初一清晨受到寒流影響，環境從溼冷轉為乾冷，「今晚至明清晨為這波寒流影響最顯著時刻」，中部以北、東北部低溫僅7至8度，其他地區11、12度，沿海空曠地區低溫會再下降。

初一白天寒流減弱，溫度逐漸回升，但輻射冷卻效應明顯，初一、初二這兩天西半部日夜溫差大，初二白天依然溫暖，但初三開始受下波水氣影響，因此溫度雖有上升，但幅度有限。初四、初五受到下波鋒面及東北季風增強，溫度些微下降，北部、東北部溫度稍涼，其他地區亦涼。

氣象署提醒，今晚至明天清晨，台灣除澎湖、馬祖外，各縣市都會出現10度以下低溫，要注意保暖；風浪部分，今天至明天受到顯著東北季風影響，各沿海風浪相當強，尤其台南以北、苗栗沿海空曠地區，以及離島綠島、蘭嶼、澎湖、恆春半島，有9至10級強陣風，浪高可達4公尺。

降雪部分，今天清晨合歡山、玉山、太平山有降雪情形，今天若低溫與水氣配合，北部、東北部1500至2000公尺以上高山有降雪機率，但因下半天乾冷天氣南下，高山雖更冷但水氣不足，降雪機率下降。

至於未來是否還有機會下雪，氣象署說，31日之後環境變得潮濕，2月1日、2日有冷空氣下來，但強度目前預測為東北季風等級，是否會下雪還要再觀察冷空氣的強度。

另外，1月31日至2月1日清晨，中南部及馬祖會出現局部霧或低雲影響能見度，有搭飛機需求要注意航班相關資訊。

今天低溫情況。圖／中央氣象署提供
今天低溫情況。圖／中央氣象署提供
今天至明天受到顯著東北季風影響，台南以北、苗栗沿海空曠地區，以及離島綠島、蘭嶼、澎湖、恆春半島，有9至10級強陣風，浪高可達4公尺。圖／中央氣象署提供
今天至明天受到顯著東北季風影響，台南以北、苗栗沿海空曠地區，以及離島綠島、蘭嶼、澎湖、恆春半島，有9至10級強陣風，浪高可達4公尺。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 寒流 氣象署

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