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台鐵電力設備事故 善化新市間恢復單線雙向通車

中央社／ 台北27日電

台鐵公司表示，今天上午7時許因台南善化站南邊大成路陸橋上外部電線掉落，造成東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，目前西正線已搶修完成，恢復單線雙向通車。

國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿指出，經電力單位戮力搶修，西正線已於10時19分搶修完成，善化至新市間恢復單線雙向通車。

至於東正線仍持續搶修中，台鐵公預估搶修時間3.5小時；提醒乘客出門前，可透過台鐵官網、台鐵24小時服務電話（02）2191-0096、0800-765-888或各就近車站詢問列車最新運行資訊。

今天上午7時38分，善化站南邊大成路陸橋上外部電線掉落至台鐵公司電車線，造成東、西正線電車線受損，導致善化至新市間雙線不通，外部電線掉落原因查明中。

台南 台鐵

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