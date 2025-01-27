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全台急凍！20縣市低溫特報 8縣市恐6度以下冷到明晚

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
首波寒流來了，各地氣溫驟降，20縣市低溫特報。聯合報系資料照
首波寒流來了，各地氣溫驟降，20縣市低溫特報。聯合報系資料照

冷！中央氣象署上午10時43分針對全台20縣市發布低溫特報，到明晚恐10度以下，其中新北及宜蘭等8縣市恐6度以下。

氣象署指出，27日至29日清晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(27)日至明(28)日台中以北及南投局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；台北市、新竹市、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。影響時間：27日上午至28日晚上。

南投縣 氣溫

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