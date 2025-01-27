五星級連牙刷都沒有？飯店業拉近旅客和減塑的距離

2025年元旦起，旅宿業取消一次性備品的政策上路，引發部分民眾抱怨「五星級飯店房間連牙刷都沒有」；率先實施此措施多年的雲品國際估計，相關減塑措施1年可省逾200萬個塑膠瓶，且負面評論已從9成一路下降。

「要提高旅客對減塑策略的接受度，配套措施就要做好」，台北君悅酒店和晶華酒店都認為，設置飲水機、加強員工訓練與旅客溝通等配套措施，都有助於拉近旅客和環保減塑的距離。

自今年元旦起，觀光旅宿業者不得提供容量小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等，也不得於營業場所陳列梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等備品，違者將受罰。

環境部估算，1年可減少4.6億個以上的小瓶裝旅宿用品用量，減少重量約2100公噸，相當於1年可減碳約2500公噸；小瓶洗髮乳等容器更換為大瓶容器，整體塑膠使用量約減少30%。

然而，政策上路約1個月，消費市場評論兩極。不少民眾認為「立意良善」、「和免洗餐具一樣，對環境不好的，能自備就自備」、「只是不主動提供，有急用的人還是可以索取」；但也有民眾認為，「五星級飯店房間連牙刷都沒有」、「什麼都要自己準備，造成很大的不便」、「既然飯店省了成本，怎麼不見反映在房價上」，負面的討論恐拉低國旅評價。

減塑政策立意良善，該如何提高旅客接受度，是第一線業者的一大考驗。

雲品國際董事長盛治仁對中央社記者表示，2018年起，旗下部分飯店館內就不提供一次性備品，也嘗試減少瓶裝水，並裝設飲用水機來替代，房間內會先幫旅客準備玻璃瓶，並裝好飲用水，1年下來可減少約36萬個寶特瓶；客房中的洗沐備品從小瓶裝改為大瓶裝後，1年下來也減少約200萬個塑膠瓶，減塑成果十分具體。

他坦言，當減塑措施上路時，初期的確有遇到顧客投訴、上網抱怨，也常面臨「五星級飯店怎麼可以沒有」等擔憂和質疑；雲品後續花許多時間進行員工內部教育訓練，讓員工在和消費者溝通時能更順暢，也期待員工清楚表達永續理念。

據雲品觀察，2022年時，高達9成網友批評不提供一次性備品的措施；但到了2023年，卻已收到4成支持的聲音，可見消費者的環保意識也逐漸抬頭。

「要提高旅客對減塑策略的接受度，配套措施就要做好」，台北君悅酒店營運總監方俊翔表示，例如要採購飲水機，且數量要充足，位置標示要明確，讓旅客方便拿取，在響應環保的同時，也不會讓旅客覺得權益受到影響。

2025年起不得主動提供一次性備品，也不再提供宴會賓客瓶裝水。台北君悅酒店估計，原本採購成本可減少5%，但對850間的大量體飯店而言，購置足夠的飲水機就是很大筆的資本支出，「成本上沒有比較省，且很難一步到位，執行上有相應的磨合期」，但君悅樂於響應環保策略，「未來也會朝向綠建築驗證的方向前進」。

台北晶華酒店表示，響應政府減塑政策，客房內的沐浴用品已於2024年6月起全面改用環保大瓶裝設計；2025年元旦起，已不再提供一次性客房洗漱用品，工作人員會在訂房成功後、入住前，以文字、口頭提醒旅客自備洗漱用品，「不只讓旅客提前準備，也讓民眾理解晶華保護環境、愛地球的理念，進而願意參與行動」，拉近消費者與減塑環保理念的距離。