影／氣溫零下2~4度 觀霧下起冰霰、步道結冰濕滑請注意！

受強烈大陸冷氣團影響，雪霸國家公園觀霧遊憩區今天凌晨約4點開始下起冰霰，積雪已達5公分，至上午10點左右仍持續中，氣溫介於零下2~4度；雪管處表示，目前區內道路及步道結冰濕滑請遊客注意，另大鹿林道東線自行車暫時停止進入。

小年夜來臨之際，隨著冷氣團南下，中央氣象署已發布首波的寒流，雪霸國家公園境內的高山因水氣充足且氣溫驟降，今天凌晨雪山等多處高山地區均已降下迷人的瑞雪，壯麗的銀白景色，為新春佳節增添浪漫氛圍，也吸引許多民眾規劃登山行程。

觀霧管理站解說員彭文禮說，觀霧遊憩區今天凌晨約4點開始下雪，目前氣溫約4度，區內聯外道路及林道積雪至少已有5公分以上，遊客近日要上來觀霧的，汽車務必要加掛雪鍊以防發生危險。

雪管處表示，根據中央氣象署預報資訊，此波寒流將持續至29日清晨，呼籲前來觀霧園區的遊客除了須多加注意保暖，更要留意天氣變化及林道、步道上的積雪、結冰狀況，務必事先做好風險評估，準備好雪鏈等裝備及隨時掌握天候狀況與交通路況，避免發生意外而受困山區。

另外通往大霸尖山的大鹿林道東線步道，目前路面亦有結冰狀況，自行車暫時禁止進入，請遊客、山友配合，避免發生危險。