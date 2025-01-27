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影／氣溫零下2~4度 觀霧下起冰霰、步道結冰濕滑請注意！

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
觀霧管理站解說員彭文禮說，目前觀霧遊憩區內連外道路及林道積雪至少已有5公分以上，遊客近日要上來觀霧的，汽車務必要加掛雪鍊以防發生危險。圖／雪管處提供
觀霧管理站解說員彭文禮說，目前觀霧遊憩區內連外道路及林道積雪至少已有5公分以上，遊客近日要上來觀霧的，汽車務必要加掛雪鍊以防發生危險。圖／雪管處提供

受強烈大陸冷氣團影響，雪霸國家公園觀霧遊憩區今天凌晨約4點開始下起冰霰，積雪已達5公分，至上午10點左右仍持續中，氣溫介於零下2~4度；雪管處表示，目前區內道路及步道結冰濕滑請遊客注意，另大鹿林道東線自行車暫時停止進入。

小年夜來臨之際，隨著冷氣團南下，中央氣象署已發布首波的寒流，雪霸國家公園境內的高山因水氣充足且氣溫驟降，今天凌晨雪山等多處高山地區均已降下迷人的瑞雪，壯麗的銀白景色，為新春佳節增添浪漫氛圍，也吸引許多民眾規劃登山行程。

觀霧管理站解說員彭文禮說，觀霧遊憩區今天凌晨約4點開始下雪，目前氣溫約4度，區內聯外道路及林道積雪至少已有5公分以上，遊客近日要上來觀霧的，汽車務必要加掛雪鍊以防發生危險。

雪管處表示，根據中央氣象署預報資訊，此波寒流將持續至29日清晨，呼籲前來觀霧園區的遊客除了須多加注意保暖，更要留意天氣變化及林道、步道上的積雪、結冰狀況，務必事先做好風險評估，準備好雪鏈等裝備及隨時掌握天候狀況與交通路況，避免發生意外而受困山區。

另外通往大霸尖山的大鹿林道東線步道，目前路面亦有結冰狀況，自行車暫時禁止進入，請遊客、山友配合，避免發生危險。

觀霧國家森林遊樂區各步道因積雪也將適時採取預警性管制措施，請隨時注意觀霧國家森林遊樂區臉書官網公告。

觀霧遊憩區今天凌晨約4點開始下起冰霰，積雪已達5公分，區內道路及步道結冰濕滑請遊客注意。圖／雪管處提供
觀霧遊憩區今天凌晨約4點開始下起冰霰，積雪已達5公分，區內道路及步道結冰濕滑請遊客注意。圖／雪管處提供
觀霧遊憩區今天凌晨約4點開始下起冰霰，積雪已達5公分，至上午10點左右仍持續中。圖／雪管處提供
觀霧遊憩區今天凌晨約4點開始下起冰霰，積雪已達5公分，至上午10點左右仍持續中。圖／雪管處提供

冷氣團 寒流 氣溫

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