一月中旬18.7萬人次腹瀉創紀錄 疾管署：這病毒最多 

今天是小年夜，民眾已開始歡度農曆春節，但衛福部疾管署示警，適逢年節期間，民眾聚餐機會多，依疫情監測資料顯示，今年1月12至18日全國腹瀉門急診就診18萬7282人次，創下近5年新高；近4周共接獲246起腹瀉群聚通報，更高於去年同期53起，為去年同期的4.6倍，其中病原體檢驗，以檢出諾羅病毒為多。

疾管署發言人曾淑慧表示，依疾管署監測資料顯示，今年1月12至18日第三周，全國腹瀉門急診就診高達18萬7282人次，高於2020至2024年同期的10萬2371至15萬8399人次，近期腹瀉就診人次呈現上升趨勢。

另，全國近4周，自去年年底至今年1月18日，共接獲246起腹瀉群聚通報，高於去年同期53起，通報數為去年的4.6倍，其中病原體檢驗陽性案件計136起，檢出諾羅病毒為多達133件，占97.8%，其次是細菌性病原2件，占1.5%，提醒民眾注意防範。

曾淑慧說，往年春節期間國內急性腹瀉就診人數較平日增加，民眾春節假期務必留意手部衛生與飲食安全，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀應盡速就醫；餐飲及旅宿業者務必加強環境及員工衛生管理，確保員工及民眾健康。

疾管署指出，腸胃炎主要症狀有水瀉和嘔吐，也可能有發燒、胃痛、噁心等症狀，通常症狀會持續1至10天。依患者年齡、個人健康狀況、感染的致病菌，以及吃了多少被汙染的食物量等因素，均會影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱的人症狀會較嚴重，尤其嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者等需要特別注意。

疾管署提醒，民眾務必落實勤洗手，注意飲食衛生，與他人共食使用公筷母匙，並以熟食為主，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品（如生蠔）等高風險食物；有疑似症狀者應避免參與年菜調理，並盡速就醫或在家休息，避免接觸長者、幼兒，以減少病毒傳播機會。

疾管署再次提醒，如有嘔吐或腹瀉等疑似症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，並請佩戴口罩，落實正確洗手、避免用手碰觸口鼻等衛生習慣，以降低病原藉由人與人接觸而增加傳播風險。相關資訊請至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。