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台東5.2地震「獨立事件」氣象署：1至2周仍有較大地震

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署地震測報中心科長趙曉玲表示，台東5.2地震為「獨立地震」，與0121嘉義大埔地震無關，預估未來1至2周還會發生較大規模地震。記者胡瑞玲／翻攝
中央氣象署地震測報中心科長趙曉玲表示，台東5.2地震為「獨立地震」，與0121嘉義大埔地震無關，預估未來1至2周還會發生較大規模地震。記者胡瑞玲／翻攝

台東今上午8時18分發生規模5.2地震，地震深度只有6.5公里，最大震度包括台東及屏東都是4級，中央氣象署地震測報中心科長趙曉玲表示，本地震為「獨立地震」，與0121嘉義大埔地震無關，預估未來1至2周還會發生較大規模地震。

今天上午8時18分台東發生規模5.2地震，地震深度僅6.5公里，最大震度包含台東及屏東都是4級，之後9時25分台東再發生規模4.7地震，地震深度僅5.4公里，最大震度台東4級，此外，屏東及花蓮2級，高雄、嘉義縣市、台南、雲林及南投也有1級。

趙曉玲表示，8時18分台東地震震度達4級，氣象署在地震發生的11秒後，就針對屏東、台東等2縣市發布國家級警報，預估未來1至2周不排除有較大規模地震。

造成本起地震主因，趙曉玲說，為菲律賓海板塊及歐亞板塊碰撞，由於這樣的碰撞造成台灣70%都地震發生在東部。

趙曉玲指出，根據過去歷史資料，搜尋本地震震央半徑30公里、深度30公里的歷史地震，明顯看到該地區地震數量很多、發生地震頻繁，其中2006年4月1日曾發生規模6.2地震，造成台東消防局房屋毀損。

趙曉玲表示，從0121嘉義大埔規模6.4主震後，當天發生地震的頻率逐日遞減，但昨天晚上再發生2起規模5以上地震，數量有稍微增加，今早台南發生多起地震均為大埔地震的餘震；根據統計，從0121起主震加餘震，迄今已累積119起地震。

針對有公廟或民眾曾在網路上，明確指出今天可能會出現大規模地震，是否違反氣象法或社會秩序維護法？趙曉玲說，根據氣象法規定，要使用科學儀器觀測資料做預測，才會違反氣象法，因此公廟預測不在氣象法歸法中，但可能違反社會秩序維護法，就看有沒有人去檢舉。

台東 地震 屏東

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