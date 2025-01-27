影／台中最遠勝光派出所下雪美景 台7甲線南山到勝光段要加掛雪鏈

思源埡口今天下雪，美景讓遊客驚艷，台中最遠派出所的和平警分局勝光派出所附近今天也下雪，派出所外一片雪白美景，員警沒時間賞雪，趕著出勤疏導管制交通，確保遊客行車安全。

公路局今天早上公佈台7甲線30K(南山)到50K(勝光)，限加掛雪鏈車輛通行，無雪鏈、慢車(含大型重型機車)禁止通行；視現場氣候狀況及路況調整管制路段，不排除啟動預警性封閉管制通行措施。

武陵農場表示，今天到農場的遊客要要留意交通管制措施，也需保暖防寒；農場提醒遊客，寒流低溫來襲，高山下雪，台7甲線南山至勝光將進行限加掛雪鍊車輛通行，公路局不排除預警性封閉管制。

依最新中央氣象署情資，今天持續受寒流影響已發報低溫特報橙色燈號(寒冷)，高山地區水氣仍多；清晨起溫度逐漸驟降至冰點以下情形，台7甲線宜蘭支線30k至50k(南山至勝光)路段因位於高海拔區域，路面已有結冰及與降冰霰(雪)情形。

因應路面有結冰與降冰霰(雪) 東區養護工程分局獨立山工務段及中區養護工程分局谷關工務段管制措施，今天早上6時起，台7甲線30K(南山)到50K(勝光)限加掛雪鏈車輛通行，無雪鏈、慢車(含大型重型機車)禁止通行。視現場氣候狀況及路況調整管制路段，不排除啟動預警性封閉管制通行措施，請用路人應提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。