影／桃園拉拉山今年第一場雪 車輛上山管制籲加掛雪鏈

桃園市復興區今天清晨飄下今年第一場雪！入冬第一波寒流來襲，復興區神木路林班地至拉拉山國家森林遊樂區一帶、中心路及塔曼山區等地清晨降雪，路面及樹上堆積薄博一層白雪，民眾堆起雪人，拉拉山國家林林遊樂區啟動車輛管制進入，復興區長蘇佐璽說，當地氣溫目前約2度，遊客上山務必加掛雪鏈，注意安全。

今天春節小年夜，適逢入冬第一波寒流，復興區後山山區今天凌晨氣溫驟降，包括拉拉山國家森林遊樂區及華陵里等高地勢山區，相繼飄雪，迎來春節第一場雪，提高上山民眾一陣喜悅，由於山區寒冷，林業及自然保育署新竹分署啟動車輛管制措施，遊客之外，車輛管制不得進入、至今早氣溫仍在低溫2、3度，蘇佐璽說，山上還是寒冷，呼籲上山遊客做好保暖準備。

蘇佐璽表示，這春節前這場雪，包括拉拉山國家森林遊樂區至華陸里神木路林班地、上巴陵華陵里恩愛農場、中心路、塔曼山區露營區皆出現雪景或飄雪，當地海拔皆超過2000公尺，氣溫仍低，「至早上9時多還在飄雪」，路面積雪薄薄一層約3公分。