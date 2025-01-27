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影／桃園拉拉山今年第一場雪 車輛上山管制籲加掛雪鏈
桃園市復興區今天清晨飄下今年第一場雪！入冬第一波寒流來襲，復興區神木路林班地至拉拉山國家森林遊樂區一帶、中心路及塔曼山區等地清晨降雪，路面及樹上堆積薄博一層白雪，民眾堆起雪人，拉拉山國家林林遊樂區啟動車輛管制進入，復興區長蘇佐璽說，當地氣溫目前約2度，遊客上山務必加掛雪鏈，注意安全。
今天春節小年夜，適逢入冬第一波寒流，復興區後山山區今天凌晨氣溫驟降，包括拉拉山國家森林遊樂區及華陵里等高地勢山區，相繼飄雪，迎來春節第一場雪，提高上山民眾一陣喜悅，由於山區寒冷，林業及自然保育署新竹分署啟動車輛管制措施，遊客之外，車輛管制不得進入、至今早氣溫仍在低溫2、3度，蘇佐璽說，山上還是寒冷，呼籲上山遊客做好保暖準備。
蘇佐璽表示，這春節前這場雪，包括拉拉山國家森林遊樂區至華陸里神木路林班地、上巴陵華陵里恩愛農場、中心路、塔曼山區露營區皆出現雪景或飄雪，當地海拔皆超過2000公尺，氣溫仍低，「至早上9時多還在飄雪」，路面積雪薄薄一層約3公分。
還有後山較高地勢的三光里、高義里雪霧鬧部落也有出現降雪、路邊一層堆雪，蘇佐璽說，去年復興區降雪，積雪超過10公分出現寒害，拉拉山國家森林遊樂區下雪，周邊農作物不多，但是三光、高義里都有種植五月桃及水蜜桃，已聯繫復興區農會注意後續是否有農作物寒害，區公所與大溪警分局聯繫，管制遊客車輛上山需加掛雪鍊才可上山，避免危險。
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