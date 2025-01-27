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吳德榮：小年夜起入冬首波寒流南下 濕冷轉乾冷

中央社／ 台北27日電

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮預測，今天小年夜起，為入冬以來首波「寒流」南下，氣溫續降，由濕轉乾、越晚越冷；除夕至初二的清晨極凍。

吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的專欄指出，「寒流」南下、氣溫持續下降中，清晨截至6時12分，台灣各縣市平地最低前3為苗栗三灣鄉攝氏7.1度，新北五股區7.2度，桃園楊梅區8度；各地區平地的最低氣溫約在7至12度。

他說，最新歐洲模式模擬顯示，今天27日（小年夜）起入冬以來首波「寒流」南下，氣溫續降，由濕轉乾、越晚越冷；今夜到明天28日（除夕）平地降至10度以下的範圍、幾乎已擴及全台，平地最低氣溫可降至5度以下。今天上半天約1500公尺以上的高山，包括太平山、拉拉山、合歡山等的飄雪機率高。

吳德榮指出，最新歐洲模擬，明天28日除夕清晨至30日初二清晨受「乾寒流」籠罩影響，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」效應，氣溫劇降。

吳德榮說，除夕晚間、29日初一清晨10度以下的範圍，幾乎包括全台，平地最低氣溫仍可降至5度以下；30日初二清晨10度以下的範圍才縮小。白天、夜間的氣溫差別很大、應注意穿著調整。年初二至31日初三、冷空氣逐日減弱，天氣回暖。初二各地晴朗穩定，初三中層雲逐漸增多。

吳德榮表示，2月1日初四鋒面快速通過，2月2日初五下一波冷空氣開始南下、氣溫漸降。2月3至5日強度「堪比前波」的冷空氣接踵南下、氣溫逐日下降。

不過，吳德榮指出，不同模式對於鋒面結構及其帶來的降雨，鋒後冷空氣的強度及其南下的時程，皆有差異、且持續調整中，應繼續觀察。

吳德榮 寒流 氣溫

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