影／大陸冷氣團來襲 雪霸國家公園高山地區雪花片片

強烈大陸冷氣團影響，雪霸國家公園高山地區降雪，雪山今天凌晨3點下雪，武陵遊憩區聯外道路台7甲線也陸續飄雪，觀霧遊憩區也降雪，一片銀白世界美景，大鹿林道東線自行車暫時停止進入。

雪霸國家公園高山因強烈大陸冷氣團來襲，水氣充足且氣溫驟降，高山地區普遍降雪，雪山地區今天凌晨3點開始下雪，武陵遊憩區聯外道路台7甲線也陸續飄雪，觀霧遊憩區清晨5點半下雪，厚度已達5公分，目前持續中，氣溫介於攝氏零下2至4度，另外通往大霸尖山大鹿林道東線步道，目前路面有結冰狀況，自行車暫時禁止進入。

雪管處指出，根據中央氣象署預報資訊，這波寒流將持續至29日清晨，前往觀霧遊憩園區的遊客除了須多加注意保暖，更要留意天氣變化及林道、步道上的積雪、結冰狀況，務必事先做好風險評估，準備好雪鏈等裝備，及隨時掌握天候狀況與交通路況，避免發生意外而受困山區。

雪管處提醒冬季的高山環境雖然美不勝收，但氣候多變且充滿挑戰，對登山者帶來不小的考驗，高山地區早晚溫差大，低溫與寒風更是常態，建議洋蔥式穿著多層次衣物，包括排汗內層、保暖中層如抓絨或羽絨衣，以及具備防風、防水功能的外套，以應對極端天氣變化。

此外，雪季登山所需的裝備更須齊全。適合冰雪路況的防滑登山鞋或雪靴是必備之選，同時應準備頭盔、冰爪、冰斧及登山杖等，確保在滑溜地形中的穩定性。由於冬季天黑時間早，攜帶頭燈及備用電池是必要的應變措施，而急救用品、保暖毯、高熱量食物與足夠的水分，更是維持體力與應對突發狀況的關鍵。