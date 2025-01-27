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台鐵善化新市間雙線不通 啟動公路接駁措施

中央社／ 台北27日電

台鐵公司表示，今天上午7時38分因台南善化站南邊大成路陸橋上外部電線掉落，造成台鐵東、西正線電車線受損，善化至新市間雙線不通，目前隆田至新市間已啟動公路接駁。

國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿指出，今天上午7時38分，善化站南邊大成路陸橋上外部電線掉落至台鐵公司電車線，造成東、西正線電車線受損，導致善化至新市間雙線不通，電力單位已赴現場搶修中，外部電線掉落原因查明中。

台鐵公司提到，上午8時已成立本部一級應變小組、南區應變分組，即時起隆田至新市間啟動公路接駁；提醒乘客出門前，可透過台鐵官網（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）、台鐵24小時服務電話（02）2191-0096、0800-765-888或各就近車站詢問列車最新運行資訊。

台南 台鐵

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