土地公點頭！銀髮夫妻用街道名選號中百萬獎金

刮中100萬，全靠土地公。位於樹林的「金福德彩券行」代理人林先生表示，刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒是一對銀髮夫妻，平常都是太太自己來彩券行，當天太太特地帶先生一起來買兩千元的刮刮樂，夫妻倆表示先在家裡請示土地公，得到神明的允諾後才一同前往。

林先生表示，這對夫妻先後用先生的幸運號碼11號挑了兩張分別刮中兩千元及五千元，當他們決定繼續再挑其他的11號時，11號已經賣完，夫妻倆發現店裡有數張3號的刮刮樂，打趣地說：「這裡是三福街，不如挑一張3號的試運氣吧！」

代理人隨手挑選了一張給他們，沒想到竟刮中百萬大獎，夫妻倆激動得在店裡尖叫，先生承諾要捐獎金的一部分給廟裡，以感謝神明的保佑。

「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至1月26日，已刮出1個2000萬元、77個100萬元。