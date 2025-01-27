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夢到漏斗！ 壯年男撿「漏網的刮刮樂」竟中百萬
「2000萬超級紅包」刮刮樂百萬大獎幸運兒陸續出爐，位於桃園蘆竹「億旺來彩券行」代理人黃先生表示，刮中100萬元的幸運兒是位年約40歲男性，幸運中獎的原因竟然是昨日夢到漏斗。
黃先生表示，該名幸運兒當時正在跟店員討論要買幾號的「2000萬超級紅包」，突然來了兩位年輕人表示要買一本，但因為身上錢不夠，只買走其中的13張，這時幸運兒突然靈機一動，夢到「漏斗」會不會是財神爺暗示他要撿遺漏的刮刮樂。
黃先生表示，該名幸運兒立刻買下前兩位客人剩下的6張，果不期然6張刮刮樂全部都有中獎，其中一張更幸運刮出百萬大獎，讓他開心直呼：「財神爺真的到我夢裡顯靈」，事後更包了紅包給彩券行吃紅。
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