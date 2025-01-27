台鐵228連假加開97班列車 1/30開放訂票

台鐵公司今天表示，因應228和平紀念日連續假期疏運旅客需要，2月27日至3月3日共計5天期間，全線加開各級列車97班，1月30日凌晨0時起開放訂票。

國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿指出，2月27日至3月3日期間，全線加開各級列車共97班，包含東部地區實名制EMU3000型自強號、彰化–台北–花蓮EMU3000型自強號、台北–高雄–台東EMU3000型自強號、南港–彰化普悠瑪號直達車、七堵=潮州EMU3000型自強號直達車、湖口=台東EMU900型區間快車及七堵=鳳山EMU900型區間快車等。

為加強疏運旅客，台鐵公司提到，2月27日至3月3日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

228紀念日連續假期車票自1月30日凌晨0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；東線實名制列車班次於1月31日凌晨0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。