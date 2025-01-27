小年夜國道路況 高公局估上午7路段塞車

今天就是小年夜，高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統等路段，提醒駕駛人使用高公局高速公路1968網站及App、收聽警廣掌握路況避開。

交通部高速公路局發布資訊指出，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城；國4西向潭子系統至豐勢；國10東向鼎金系統至燕巢系統等路段。

高公局建議用路人透過高公局高速公路1968網站及App，以及在行駛途中收聽警廣，掌握即時路況資訊，以利避開國道壅塞路段及時段。

高公局表示，今天截至上午7時，國道全線交通量為9.1百萬車公里。凌晨0時至5時的平均交通量為5.7百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的1.4倍；預估今天交通量為102百萬車公里。

高公局提醒，駕駛人遇大雨路段時，應開亮車頭大燈、霧燈，以提醒後方來車，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及避免變換車道，以維行車安全。

高公局並呼籲，民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。