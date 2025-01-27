快訊

美中大交易成形 川普和習近平會怎麼將TikTok當籌碼？

遭共諜接觸誘裝GPS在軍艦上 海軍士官長隱匿不報下場曝

春節福袋大縮水 百貨商場「帶路雞」為何失寵了

小年夜國道路況 高公局估上午7路段塞車

中央社／ 台北27日電

今天就是小年夜，高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統等路段，提醒駕駛人使用高公局高速公路1968網站及App、收聽警廣掌握路況避開。

交通部高速公路局發布資訊指出，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城；國4西向潭子系統至豐勢；國10東向鼎金系統至燕巢系統等路段。

高公局建議用路人透過高公局高速公路1968網站及App，以及在行駛途中收聽警廣，掌握即時路況資訊，以利避開國道壅塞路段及時段。

高公局表示，今天截至上午7時，國道全線交通量為9.1百萬車公里。凌晨0時至5時的平均交通量為5.7百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的1.4倍；預估今天交通量為102百萬車公里。

高公局提醒，駕駛人遇大雨路段時，應開亮車頭大燈、霧燈，以提醒後方來車，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及避免變換車道，以維行車安全。

高公局並呼籲，民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

彰化 春節交通 高公局 高速公路

延伸閱讀

小年夜旺運必看：哪些生肖拜年最能帶來福氣？ I人、E人招貴人技巧曝光

影／太平山下冰霰了遊客嗨翻 小年夜置身銀白世界直呼幸運

蕭美琴小年夜前夕大掃除 蹲坐浴缸清潔對抗黴菌、壁癌

小年夜前夕侯友宜變「侯爸爸」 為受虐兒加菜、添新衣

相關新聞

台東地震賣場貨品散落 民眾驚呼「好大、嚇死人！」

今早8點18分發生芮氏規模5.2地震，震央在台東縣政府西方10.2公里處，台東各地都有不小震度，有人在睡夢中被驚醒，大喊...

土地公點頭！銀髮夫妻用街道名選號中百萬獎金

刮中100萬，全靠土地公。位於樹林的「金福德彩券行」代理人林先生表示，刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒是一對...

夢到漏斗！ 壯年男撿「漏網的刮刮樂」竟中百萬

「2000萬超級紅包」刮刮樂百萬大獎幸運兒陸續出爐，位於桃園蘆竹「億旺來彩券行」代理人黃先生表示，刮中100萬元的幸運兒...

台東又震！上午9時25分規模4.7地震 最大震度台東4級

台東又震了！上午9時25分台東縣卑南鄉發生規模4.7地震，地震深度只有5.4公里，最大震度台東4級。

影／合歡山深夜暴雪 雪深6公分 雪迷樂堆大雪人

寒流發威，加上水氣搭配，合歡山今凌晨2時許起開始降雪，因雪勢不小，且持續至今，粗估積雪厚達6公分，鏟雪車出動，台14甲線...

上午8時18分台東規模5.2地震11縣市有感 最大震度台東、屏東4級

上午8時18分台東發生規模5.2地震，地震深度只有6.5公里，最大震度包括…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。