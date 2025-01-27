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影／合歡山深夜暴雪 雪深6公分 雪迷樂堆大雪人
寒流發威，加上水氣搭配，合歡山今凌晨2時許起開始降雪，因雪勢不小，且持續至今，粗估積雪厚達6公分，鏟雪車出動，台14甲線鳶峰24K至大禹嶺41.5K限加掛雪鏈通行。大雪也讓現場民眾瘋狂，且因雪量充足，當場開心堆起大雪人。
中央氣象署指出，寒流昨下午南下襲台，溫度溜滑梯，最冷時刻落在今晚至明天清晨，且因天氣轉為濕冷，北部、東半部及中南部山區開始有局部短暫陣雨，今清晨北部、宜蘭1500公尺以上高山，及其他3000公尺以上高山都有降雪機率。
由於，現在已進入農曆春節假期，不少雪迷看準降雪機率高，昨天傍晚就直衝合歡山等雪，果不其然，昨入夜後先降雨，之後斷續出現雨夾霰，直至今凌晨2時許開始瘋狂下起冰霰，隨後轉為雪夾霰，並持續至今，積雪明顯，令雪迷瘋狂。
臉書社群「臺灣追雪團」團長江文正昨就號召團友上山等雪，果然成功等到降雪，雪迷在現場開心堆雪人，且因積雪量充足，堆起來的雪人幾乎是半個車身高，尺寸驚人，看了相當過癮。
合歡山松雪樓人員表示，由於水氣和溫度搭配得宜，今凌晨近3時開始下雪，且因雪勢不小，至今仍斷斷續續的一直下；林業署南投分署也表示，目前松雪樓還在下，粗估積雪厚度約6公分，之後若持續低溫，積雪仍能保持，不會太快融化。
公路局則表示，經派員檢視路況，台14甲線鳶峰24K至大禹嶺41.5K部分路面結冰或積雪未融，限加掛雪鏈通行，後續視路況機動調整限掛雪鏈通行路段¬。而甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車、大型重機禁入管制路段。
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