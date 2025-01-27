影／太平山下冰霰了遊客嗨翻 小年夜置身銀白世界直呼幸運

太平山國家森林遊樂區氣溫下降零度，加上水氣足夠，今天清晨開始下起冰霰，遊客在小年夜看到一片彷如童話世界般的雪白美景，開心直呼幸運，在車蓋寫下「新年快樂」。林業署宜蘭分署表示，由於今天是小年夜，園區只開放到中午，想要賞雪的民眾得要把握時間

強烈大陸冷氣團南下，太平山入夜後氣溫劇降，今天清晨溫度來到零度，間歇性小雨，水氣充足，5時許開始下冰霰。許多昨晚入園住宿的遊客，一早打開窗外看到一大片的銀白世界，驚喜以為下雪了，太平山管理人員解釋是下冰霰，不過遊客還是開心不已，跑到戶外欣賞難得的美景。

一對從彰化來的夫妻昨天就到宜蘭太平山，研判覺得今天可能下雪，昨晚住在太平山下的民宿，今天凌晨4時開車衝上山，果真讓他們看到下冰霰，直呼「很美，很特殊」，不枉費大老遠跑一趟宜蘭賞雪；也有遊客表示，能在小年夜看到雪白美景，真的太幸運，期盼未來一年也都如此幸運。