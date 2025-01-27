快訊

林葉亭曝父親死因 急澄清2點心疼「讓曾經幫忙的人受委屈」

上午8時18分台東規模5.2地震11縣市有感 最大震度台東、屏東4級

明天除夕夜！過年紅包習俗禁忌一次看 舊紅包袋不能留

影／太平山下冰霰了遊客嗨翻 小年夜置身銀白世界直呼幸運

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山國家森林遊樂區氣溫劇降，今天清晨下起冰霰，遊客能在小年夜看到一片雪白美景，直呼太幸運。園／太平山莊提供
太平山國家森林遊樂區氣溫劇降，今天清晨下起冰霰，遊客能在小年夜看到一片雪白美景，直呼太幸運。園／太平山莊提供

太平山國家森林遊樂區氣溫下降零度，加上水氣足夠，今天清晨開始下起冰霰，遊客在小年夜看到一片彷如童話世界般的雪白美景，開心直呼幸運，在車蓋寫下「新年快樂」。林業署宜蘭分署表示，由於今天是小年夜，園區只開放到中午，想要賞雪的民眾得要把握時間

強烈大陸冷氣團南下，太平山入夜後氣溫劇降，今天清晨溫度來到零度，間歇性小雨，水氣充足，5時許開始下冰霰。許多昨晚入園住宿的遊客，一早打開窗外看到一大片的銀白世界，驚喜以為下雪了，太平山管理人員解釋是下冰霰，不過遊客還是開心不已，跑到戶外欣賞難得的美景。

一對從彰化來的夫妻昨天就到宜蘭太平山，研判覺得今天可能下雪，昨晚住在太平山下的民宿，今天凌晨4時開車衝上山，果真讓他們看到下冰霰，直呼「很美，很特殊」，不枉費大老遠跑一趟宜蘭賞雪；也有遊客表示，能在小年夜看到雪白美景，真的太幸運，期盼未來一年也都如此幸運。

太平山莊經理阮名揚提醒，由於部分路面有結冰，請賞雪的民眾要記得車輛掛鍊，今天剛好是小年夜，園區營業到中午12點休園，請賞雪遊客配合管制措施，於規定時間內離開園區。

太平山國家森林遊樂區氣溫劇降，今天清晨下起冰霰，遊客能在小年夜看到童話世界般的雪白美景，直呼太幸運。園／太平山莊提供
太平山國家森林遊樂區氣溫劇降，今天清晨下起冰霰，遊客能在小年夜看到童話世界般的雪白美景，直呼太幸運。園／太平山莊提供
太平山國家森林遊樂區氣溫劇降，今天清晨下起冰霰，園區設施鋪上一層冰，彷彿銀白美麗的童話世界。園／太平山莊提供
太平山國家森林遊樂區氣溫劇降，今天清晨下起冰霰，園區設施鋪上一層冰，彷彿銀白美麗的童話世界。園／太平山莊提供
太平山國家森林遊樂區今天氣溫劇降，清晨下起冰霰，遊客能在小年夜看到彷如童話世界般的雪白美景，直呼太幸運。園／太平山莊提供
太平山國家森林遊樂區今天氣溫劇降，清晨下起冰霰，遊客能在小年夜看到彷如童話世界般的雪白美景，直呼太幸運。園／太平山莊提供
太平山國家森林遊樂區氣溫劇降，清晨下起冰霰，由於今天剛好是小年夜，遊客開心在車蓋寫下「新年快樂」。園／太平山莊提供
太平山國家森林遊樂區氣溫劇降，清晨下起冰霰，由於今天剛好是小年夜，遊客開心在車蓋寫下「新年快樂」。園／太平山莊提供
太平山國家森林遊樂區今天氣溫劇降，清晨下起冰霰，遊客能在小年夜看到一片雪白美景，直呼太幸運。園／太平山莊提供
太平山國家森林遊樂區今天氣溫劇降，清晨下起冰霰，遊客能在小年夜看到一片雪白美景，直呼太幸運。園／太平山莊提供

冰霰 太平山 小年夜

延伸閱讀

蕭美琴小年夜前夕大掃除 蹲坐浴缸清潔對抗黴菌、壁癌

小年夜前夕侯友宜變「侯爸爸」 為受虐兒加菜、添新衣

小年夜前夕喪父 林葉亭悲痛哭喊「爸爸可以回家了」

小年夜寒流南下 高市農業局籲農民農漁產加強防低溫

相關新聞

影／太平山下冰霰了遊客嗨翻 小年夜置身銀白世界直呼幸運

太平山國家森林遊樂區氣溫下降零度，加上水氣足夠，今天清晨開始下起冰霰，遊客在小年夜看到一片彷如童話世界般的雪白美景，開心...

上午8時18分台東規模5.2地震11縣市有感 最大震度台東、屏東4級

上午8時18分台東發生規模5.2地震，地震深度只有6.5公里，最大震度包括…

今晨6.9度愈晚愈冷 吳德榮：除夕至初二晨極凍下探5度以下

入冬首波寒流來了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://ww...

寒流來了！15縣市低溫特報 上午到晚上恐10度以下

寒流來了！中央氣象署上午針對全台15縣市發布低溫特報，上午到晚上恐10度以下。

氣溫驟降如何避免猝死？醫提醒6生活習慣 牢記天寒起床5字口訣

寒冷、溫差大的天氣往往是心血管疾病高發的時期，胸腔暨重症專科醫生黃軒分享避免「起床猝死」的方法，幫助高風險人群，安全度過這個冬天

【專家之眼】指鹿為馬為哪般？衛福部認定的偽鮮奶

進口不新鮮的乳品冠上「鮮乳」爭議許久，引發學者、酪農業、消費者的一致反對，儘管衛福部食藥署提出的修正草案，但仍堅決要讓「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。