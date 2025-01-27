走春預備備！全台9大OUTLET

過年就是要大買特買！

農曆春節假期，許多人都會安排旅遊行程，尤其不少人都會趁著長假出國旅遊，放鬆身心的同時也藉此機會大肆採買藥妝、精品等，讓購物欲大大得到滿足。若無法出國，其實國內也有不少好逛又好買的OUTLET，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》軟體，調查出全台9大OUTLET網路聲量排行，一起來看看這些OUTLET都有哪些特色！

OUTLET不只能以較優惠的價格買到各大名牌，還有許多特色餐廳，有的更會結合主題樂園，不只大人能開心購物，孩子也能快樂玩耍，是年節時期適合闔家前往的好去處，快把這些OUTLET的資訊收藏起來吧！

NO. 9 LEECO禮客OUTLET公館店

翻攝LEECO OUTLET

【地址】

台北市中正區思源街16號

【營業時間】

．每週日至週四11:00-21:30

．每週五至週六11:00-22:00

禮客 OUTLET公館店在2009年創立於公館地區，位於自來水博物館對面，位處結合台大校園人文氣息及時尚流行品味的公館商圈，周邊有公車站、捷運站等，交通非常方便。全館共有100個品牌，並且與超商、星巴克、水源會館、水岸自車道、藝文聚落寶藏巖國際藝術村為鄰，是非常豐富多元又容易抵達的綜合性OUTLET商場。

由於地理位置方便，這裡也成為許多民眾假日的好去處，「如果有日常購衣需求這裡不錯」、「很寬敞好逛，平常人不會太多」、「物品類型相對其他OUTLET較少，但仍可滿足臨時購物需求」、「非常喜歡來這裡買衣服」。

NO. 8 LEECO禮客OUTLET內湖店（一館、二館）

翻攝LEECO OUTLET

【地址】

一館：台北市內湖區民善街205號

二館：台北市內湖區民善街215號

【營業時間】

．每週日至週四11:00-21:30

．每週五至週六11:00-22:00

禮客在2005年以「時尚、簡約、分享」的理念創立禮客一館，2015年二館成立，兩館共350個知名品牌。一館主要以時尚名品、運動戶外機能商品、紳士男裝、高爾夫配件為主；二館則有更多元的運動休閒商品、時尚仕女服飾、家居家電、童裝童鞋等。

除了好逛好買的各大品牌，館內也設有餐酒館、日式料理、咖啡廳等，逛街逛累了也能隨時坐下小歇，網友們分享，「很好逛的商場，重點停車也免費」、「東西很多可以逛，還有免費車位可以停，可以找到過季的寶，值得一去」、「偶爾逛逛過季商品還不錯」。

NO. 7 麗寶OUTLET MALL

翻攝FB／麗寶OUTLET MALL

【地址】

台中市后里區福容路201號、202號

【營業時間】

．週一至週四 11:00-21:30

．週五／例假日前一日11:00-22:00

．週六／例假日10:30-22:00

．週日／例假日最後一日10:30-21:30

（如遇特殊情況，請至Facebook粉絲專頁查詢最新營業時間）

麗寶OUTLET MALL融合購物、娛樂與親子互動，打造出全台最夢幻的購物天堂。擁有250家品牌，從時尚精品到親子設施應有盡有，義大利風情的建築設計、全台最高天空之夢摩天輪與科莫湖水舞演出，營造如童話般的浪漫氛圍，成為IG必打卡地標。

館內空間也有完善的親子友善設計，如兒童遊戲室、閱讀區與專屬用餐區，讓小朋友輕鬆玩樂，寵物友善商場內更有300坪的寵物樂園。湯姆熊遊樂園、木育森林等互動空間也能為全家創造美好回憶，「非常寬大，好逛又好拍，可以逛一整天」、「是親子旅遊、好友相聚的好景點」、「很適合全家一起逛逛」。

NO. 6 SKM Park Outlets 高雄草衙

翻攝FB／SKM Park Outlets 高雄草衙

【地址】

高雄市前鎮區中安路1-1號

【營業時間】

．每日11:00-22:00

．小年夜（1/27）10:30-22:00

．除夕（1/28）10:30-18:00

．初一（1/29）至初五（2/2）10:30-22:00

SKM Park Outlets高雄草衙於2022年在高雄前鎮區開幕，是新光三越跨足Outlet領域的首座據點。整座商場擁有26,300坪的廣闊面積，超過220個國際品牌進駐，同時涵蓋大型美食廣場、戶外座位餐廳等。此外，園區內也有叮叮車接駁、衣物乾洗等貼心服務，提供便利的購物體驗。

不只能夠逛街購物，園區更有多元娛樂設施，包括國賓影城、戶外卡丁車賽道、鈴鹿賽道樂園、VIVELAND VR樂園、健身工廠、大魯閣棒壘球打擊場與保齡球場，以及室內兒童遊樂場、生活書店、烹飪教室與美髮沙龍等，滿足全家大小的需求，「交通便利，位於捷運站出口，園區廣大、有遊樂設施與室內百貨商場，吃喝玩樂皆可在此解決」。

NO. 5 義大世界購物廣場

翻攝義大世界購物廣場

E-DA OUTLET MALL

【地址】

高雄市大樹區學城路一段12號

【營業時間】

．週一至週五11:00-22:00

．週六、週日及連續假日10:00-22:00

．小年夜（1/27）、初一（1/29）至初五（2/2）10:00-22:00

．除夕（1/28）10:00-18:00

義大世界OUTLET MALL位於義大世界的中心，以全國首創「品牌直營」OUTLET MALL為概念，匯聚超過400個櫃位及700個品牌，提供全年2折起的超值折扣。商場內擁有長廊式歐風購物空間，天幕廊道打造如置身古典歐洲的購物氛圍。

戶外更有8,600坪的露天市集，熱帶風情建築更顯活力。南台灣最高的義大摩天輪，日間可俯瞰高雄美景，夜間則能沉浸於星空與燈光變幻，還可體驗獨特的「K歌摩天輪」。這裡不僅滿足購物需求，更提供全家共享的休閒與娛樂體驗，「是個假日放風小孩的好地方」、「百貨服飾品牌眾多，商場內走道寬敞，建築物設計富麗堂皇，美食街選擇性多」。

NO. 4 MITSUI OUTLET PARK 台南

翻攝MITSUI OUTLET PARK 台南

【地址】

台南市歸仁區歸仁大道101號

【營業時間】

．週一至週日（含例假日）11:00-21:30

MITSUI OUTLET PARK 台南於2022年開幕，為三井集團在台灣的第3座大型購物商場，同時也是南台灣首間日系OUTLET。從高鐵台南站、台鐵沙崙出站即可抵達，不只交通方便，更有多達150個櫃位，涵蓋歐美、日系等多個品牌，從運動休閒、時尚精品到生活家電統統都可以在這裡找到。

方便的交通、多樣的品牌，再加上結合挑空天井及室內綠意，宛如亞馬遜叢林般充滿生命力的空間，讓這裡成為許多人的購物好去處，「地點很方便，就在台鐵高鐵站旁而已，搭乘大眾運輸可以輕鬆到達」、「店家種類很多，尤其日系的品牌很多都有進駐」、「吃喝玩樂都具備了，推薦」。

NO. 3 GLORIA OUTLETS 華泰名品城

翻攝FB／GLORIA OUTLETS 華泰名品城

【地址】

桃園市中壢區春德路189號

【營業時間】

．週一至周五11:00-21:00

．週六至週日、例假日11:00-22:00

華泰名品城是台灣最大的露天美式購物中心，也是台灣第一座國際戶外型Outlet。鄰近桃園高鐵站和機場捷運A18，交通十分便利，可從桃園高鐵站第一期一路逛到第三期。華泰名品城自2019年5月開始全期擴大營運，匯集海內外超過285個國際品牌，帶來豐富的購物體驗。

一期、二期、三期加起來的廣闊空間，從平價服飾到高級精品統統都有，滿足各種購物需求，是許多人大推的逛街好去處，「專程來購物，或出國前後作為中繼站都非常適合」、「好逛好買，三折五折都有」、「真的超級像國外Outlet，場地大又是戶外，如果喜歡走路的人，會覺得逛起來很舒服」。

NO. 2 MITSUI OUTLET PARK 台中港

翻攝MITSUI OUTLET PARK 台中港

【地址】

台中市梧棲區臺灣大道十段168號

【營業時間】

．週一至週五11:00-21:30

．週六至週日（含例假日）10:30

台中港三井Outlet是三井集團在台灣第2個、同時也是海外第4個據點。座落於台中市梧棲區台灣大道上，是台灣第一個海港型購物商城，結合海洋旅遊、時尚生活與休閒娛樂等功能，是大家度假購物的好去。

館內涵蓋約莫220家國內外知名品牌櫃位，同時也設有美食餐廳，以及人氣地標60公尺「台中之星」摩天輪，逛街遊玩、拍照打卡在這裡都能一次滿足，「超大的摩天輪，晚上亮燈超美，是必拍的打卡點」、「這裡的特色就是除了逛街，還可以欣賞海景，看郵輪」、「整體空間非常寬敞，讓人逛起來十分舒適」。

NO. 1 MITSUI OUTLET PARK 林口

翻攝MITSUI OUTLET PARK 林口

【地址】

新北市林口區文化三路一段356號

【營業時間】

．週一至週四11:00-21:30

．週五（含例假日前一日）11:00-22:00

．週六至週日（含例假日）10:30-22:00

於2016年正式開幕的林口三井OUTLET，是三井集團在台灣的第一座OUTLETE據點，網羅多個國際及在地品牌，同時更有特色餐飲、電影院、遊樂場域等，打造出兼具逛街購物與休閒娛樂需求的一站式大型購物商場，帶來獨特、高品質的消費體驗。

2024年林口三井OUTLET二館開幕，一館、二館合計近300家店舖，達成新的里程碑，也讓林口三井OUTLET在去年的討論度居高不下，「寬敞舒適，很多品牌潮流服飾」、「二館剛開幕，與一館有空橋連接，十分方便」、「偶爾放假就會帶孩子來這裡度過愉快的時光」、「適合一家大小帶來購物消磨時間的好地方」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月18日至2025年01月16日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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