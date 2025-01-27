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今晨6.9度愈晚愈冷 吳德榮：除夕至初二晨極凍下探5度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
寒流南下，各地氣溫驟降，今愈晚愈冷，今夜、明晨平地降至10度以下範圍擴及全台。記者林伯東／攝影
寒流南下，各地氣溫驟降，今愈晚愈冷，今夜、明晨平地降至10度以下範圍擴及全台。記者林伯東／攝影

入冬首波寒流來了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，寒流南下，氣溫持續下降中，今晨截至6時12分本島縣市平地最低前3為：苗栗(三灣鄉)6.9度，新北(五股區)7.2度，桃園(楊梅區)8.0度；各地區平地的最低氣溫約在7至12度。

吳德榮說，最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(27)日(小年夜)起入冬以來首波寒流南下，氣溫續降，由濕轉乾愈晚愈冷；今夜、明(除夕28日)晨平地降至10度以下的範圍，幾乎已擴及全台，平地最低氣溫可降至5度以下。今日上半天約1500公尺以上的高山(太平山、拉拉山、合歡山⋯)飄雪機率高。

今日各地區氣溫為：北部5至13度、中部7至18度、南部10至20度及東部9至19度。

最新歐洲模擬，吳德榮指出，明(28日除夕)晨至年初二(30日)晨「乾寒流」籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」效應，氣溫劇降；明(除夕)晚、初一晨10度以下的範圍，幾乎包括全台，平地最低氣溫仍可降至5度以下；初二晨10度以下的範圍才縮小。白天、夜間的氣溫差別很大、應注意穿著調整。年初二至初三(31日)冷空氣逐日減弱，天氣回暖。年初二各地晴朗穩定，年初三中層雲逐漸增多。

吳德榮指出，最新歐洲模擬，年初四(1日)鋒面快速通過，年初五(2日)下一波冷空氣開始南下、氣溫漸降。下周一至周三(3至5日)強度「堪比前波」的冷空氣接踵南下，氣溫逐日下降。但不同模式對於鋒面結構及其帶來的降雨，鋒後冷空氣的強度及其南下的時程，皆有差異且持續調整中，應繼續觀察。

吳德榮 寒流 氣溫

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