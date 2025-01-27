過年紅包習俗禁忌一次看 切記舊的紅包袋不能留

今天是小年夜，明天就是除夕，民俗專家廖大乙提醒，農曆新年發紅包，多數民眾知道紅包金額要吉利，盡量避免單數；但易忽略紅包別封口、不能折等禁忌，尤其是用過的舊紅包袋，最好是在除夕圍爐前處理化掉，以利新的一年迎財納福。

廖大乙指出，多數民眾都知道紅包金額要吉利，且要避免單數，因奠儀才包單數，帶有孤單之意；但1000在道教中具天地人合一寓意，有祝福精氣神飽滿，因此可以包，有百元鈔更喜氣。雙數中，「4」和「死」讀音相近更是忌諱，應避免。

準備紅包時，直式紅包表正財，橫式紅包則為橫財，使用紅包袋可視發放對象職業，或視有無投資來作選擇；且注意紅包袋別封口，要留活氣，長輩才會健康，財氣也才能流通；還有要用新鈔、新紅包袋，除舊布新，「一元復始，萬象更新」。

多數人會在除夕發紅包給長輩或小朋友，但務必注意，紅包盡量別在圍爐前發，團圓吃飽後再發紅，也才是「壓歲錢」；且送出去或拿到的紅包不要對折，財運福氣才不會打折；更要注意的是，用過的舊紅包袋，最好在除夕吃年夜飯前化掉。