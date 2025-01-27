快訊

聯合報社論／府院帶頭情勒：數字、謊言、該死的謊言

「以實力謀和平」 美新防長：聯印太盟友對抗中國大陸

過年紅包習俗禁忌一次看 切記舊的紅包袋不能留

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
領紅包示意圖。圖／AI生成
領紅包示意圖。圖／AI生成

今天是小年夜，明天就是除夕，民俗專家廖大乙提醒，農曆新年發紅包，多數民眾知道紅包金額要吉利，盡量避免單數；但易忽略紅包別封口、不能折等禁忌，尤其是用過的舊紅包袋，最好是在除夕圍爐前處理化掉，以利新的一年迎財納福。

廖大乙指出，多數民眾都知道紅包金額要吉利，且要避免單數，因奠儀才包單數，帶有孤單之意；但1000在道教中具天地人合一寓意，有祝福精氣神飽滿，因此可以包，有百元鈔更喜氣。雙數中，「4」和「死」讀音相近更是忌諱，應避免。

準備紅包時，直式紅包表正財，橫式紅包則為橫財，使用紅包袋可視發放對象職業，或視有無投資來作選擇；且注意紅包袋別封口，要留活氣，長輩才會健康，財氣也才能流通；還有要用新鈔、新紅包袋，除舊布新，「一元復始，萬象更新」。

多數人會在除夕發紅包給長輩或小朋友，但務必注意，紅包盡量別在圍爐前發，團圓吃飽後再發紅，也才是「壓歲錢」；且送出去或拿到的紅包不要對折，財運福氣才不會打折；更要注意的是，用過的舊紅包袋，最好在除夕吃年夜飯前化掉。

廖大乙說，包紅包通常會應景使用生肖年紅包袋，且因過年紅包袋帶有福氣、財運，是受神明庇佑之物，不宜亂丟垃圾桶，也盡量別放到新的一年，建議最好在除夕圍爐前送至廟宇隨金紙燒化，或在見天處虔誠化掉，以利新的一年迎財納福。

領紅包示意圖。圖／AI生成
領紅包示意圖。圖／AI生成

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

除夕別太早睡、入夜前要洗好澡！2025除夕5習俗10禁忌 2開運法幫你換氣轉運

彰化家扶燈籠開賣 暖心小四生捐紅包 爌肉飯名店買燈籠送客人

高雄市集鐵皮屋藏賭場 阿公阿嬤攢孫紅包見警衝入傻眼

2025蛇年紅包最新行情！這樣包有面子又討喜 單數僅它吉利

相關新聞

過年紅包習俗禁忌一次看 切記舊的紅包袋不能留

今天是小年夜，明天就是除夕，民俗專家廖大乙提醒，農曆新年發紅包，多數民眾知道紅包金額要吉利，盡量避免單數；但易忽略紅包別...

春節「血型+生肖」財運TOP5！第一名做1件事「滾滾錢財湧進」

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能夠突發奇想，讓荷包變得更飽滿，有人則是每分每秒都在賺錢，讓鈔票不斷湧入財庫中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

基隆兒童樂園集章 新北熱鬧文化走春

基隆市一行政區一特色室內兒童樂園目標去年達陣，市府開辦「7幻樂園集章趣」，蒐集滿7個區紀念戳章，可在各區室內兒童樂園兌換...

蛇燈點亮北港巷弄 睡魔祭鬧台南

新年張燈結彩添喜氣，雲林縣虎尾燈區、雲林溪水上光影、斗六太平老街燈海已陸續啟燈，各展現不同風貌，北港巷弄燈會昨也開燈，巷...

擲筊拚大獎 送汽車、200萬

過年擲筊試手氣，雲嘉沿海重要信仰中心嘉義縣東石港口宮，大年初一至初五舉辦擲筊比賽，祭出2輛汽車大獎，由最多聖筊者獲得，另...

2025財運「蛇進來」！財富自由就看這一波 春節大樂透加碼獎號出爐

公益彩券史上最強加碼活動！2025年大樂透「春節大紅包」加碼，從1月24日至2月12日，連續20日每天開獎，為史上最長連續開獎天數，總金額高達新台幣10.5億元，創歷年之冠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。